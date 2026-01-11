Η Μπέττυ Μαγγίρα απαντά στα αρνητικά σχόλια για την εκπομπή Sing for Greece 2026: Δεν με ενοχλεί τίποτα πια
Η Μπέττυ Μαγγίρα απαντά στα αρνητικά σχόλια για την εκπομπή Sing for Greece 2026: Δεν με ενοχλεί τίποτα πια
Η παρουσιάστρια μίλησε και για το ενδεχόμενο να παρουσιάσει τους ημιτελικούς και τον ελληνικό τελικό
Για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε σχετικά με την παρουσίαση των 28 φιναλίστ που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2026 στην εκπομπή «Sing for Greece 2026 - Ο δρόμος για τον Τελικό» απάντησε η Μπέττυ Μαγγίρα.
Η παρουσιάστρια δήλωσε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 11 Ιανουαρίου πως δεν την ενοχλεί η αρνητική κριτική, τονίζοντας πως η ίδια και όλη η ομάδα πίσω από το πρότζεκτ έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν.
Η Μπέττυ Μαγγίρα, συγκεκριμένα, είπε: «Δεν με ενοχλεί τίποτα πια. Για την παρουσίαση δεν είπε κανείς τίποτα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια εξήγησε για ποιο λόγο δεν ακούστηκαν ολόκληρα τα τραγούδια των φιναλίστ: «Ακούστηκαν 15 δεύτερα από κάθε τραγούδι. Αυτό ήταν επιλογή της ΕΡΤ. Απ’ ό,τι ξέρω θα ακολουθήσει εκπομπή που θα ακουστούν όλα τα τραγούδια και θα έχει το καθένα ένα κλιπ», δήλωσε.
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να παρουσιάσει τους ημιτελικούς και τον ελληνικό τελικό, η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε: «Δεν μπορώ να σας πω ακόμα αν θα βρίσκομαι και στους ημιτελικούς και στον ελληνικό τελικό. Έχω ξαναπαρουσιάσει τη Eurovision, τον ελληνικό τελικό και βεβαίως θα ήθελα».
Τέλος, στη δήλωση που έκανε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου για τα αγγλικά που ακούστηκαν στην εκπομπή, απάντησε: «Δεν ξέρω η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου αν αναφέρθηκε στα δικά μου αγγλικά ή των παιδιών, δεν ξέρω. Εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε».
Τι είπε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου
Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου σε συνέντευξη που είχε δώσει στο Happy Day λίγες ημέρες πριν είχε πει για την εκπομπή «Sing for Greece 2026 - Ο δρόμος για τον Τελικό» που παρουσίασε η Μπέττυ Μαγγίρα: «Λίγο βαρετή μου φάνηκε, να σου πω την αλήθεια. Δεν ήταν και πάρα πολύ συγκινητικό γενικά, πολύ απλό μου φάνηκε. Εμένα μου αρέσει η Μπέττυ Μαγγίρα, δεν την ξέρω προσωπικά. Το μόνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι τα αγγλικά δεν ήταν πάντα τα καλύτερα, γιατί ήταν αρκετοί που μιλούσανε αγγλικά από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Έλειπε γενικά ένας ενθουσιασμός στην ατμόσφαιρα, κατάλαβες τι εννοώ».
