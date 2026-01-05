Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε για τις αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπό της: Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι
GALA
Μπέττυ Μαγγίρα Αισθητικές επεμβάσεις

Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε για τις αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπό της: Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι

Είναι σαν να λένε ότι είμαι μεγάλη, αλλά έχω κάνει καλά πραγματάκια και  κρατιέμαι καλά, πρόσθεσε με χιούμορ η παρουσιάστρια

Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε για τις αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπό της: Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι
Στέλλα Μούτσιου
20 ΣΧΟΛΙΑ
Για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει μίλησε η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία τόνισε πως έχει καλό γιατρό και συνεχώς δέχεται σχόλια πως «κρατιέται» καλά.
Η παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και σχολίασε με χιούμορ πως όταν μιλούν για την εμφάνισή της είναι σαν να της λένε πως κατά βάθος φαίνεται μεγάλη, αλλά δεν ντρέπεται να παραδεχτεί πως έχει «πειράξει» πράγματα πάνω της.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, συγκεκριμένα, είπε προκαλώντας γέλια στο πλατό: «Παιδιά, όπου πάω έρχεται ο κόσμος κατά πάνω μου και με κοιτάζουν έκπληκτοι. Πέστε το καλέ! Το βλέπω στο βλέμμα σου! "Καλά κρατιέσαι", πες το! Είναι προσβλιμέντο όμως αυτό, το λέω και στο σόου μου στη Μέδουσα, είναι προσβλιμέντο αυτό. Γιατί σημαίνει ότι είσαι μεγάλη, αλλά έχεις κάνει καλά πραγματάκια και καλά κρατιέσαι».

Ο παρουσιαστής τότε την ρώτησε ευθέως: «Έχεις κάνει;», με την ίδια να του απαντά: «Ναι, καλέ, αφού το έχω πει. Έχω καλό γιατρό».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfgjg3nkz5pl)
Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο InStyle παλαιότερα, η Μπέττυ Μαγγίρα είχε αναφέρει για τις αισθητικές επεμβάσεις: «Πλαστική επέμβαση δεν έχω κάνει. Κάνω μπότοξ, θεραπείες ενυδάτωσης και όλα αυτά που κάνουν οι γυναίκες για να διατηρούνται πιο φρέσκες».

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να κάνει επέμβαση στήθους, είχε πει: «Ναι, έχει περάσει από το μυαλό μου να μεγαλώσω το στήθος μου και έχω απευθυνθεί και σε ειδικό για να ζητήσω πληροφορίες. Μπορεί να το κάνω στο μέλλον. Απλά, επειδή δεν είναι όπως στο μπότοξ, που αν δεν σου αρέσει το αποτέλεσμα, σε 6 μήνες φεύγει, δεν το έχω πάρει ακόμα απόφαση. Δεν είμαι 100% σίγουρη ότι θα μου αρέσει το σώμα μου με μεγαλύτερο στήθος. Προφανώς, δεν με ενοχλεί τόσο πολύ για να μην το έχω κάνει ακόμα».
Στέλλα Μούτσιου
20 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης