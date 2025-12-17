Έλενα Παπαρίζου: Επιστροφή στη σκηνή με Τάκη Ζαχαράτο και καμπαρέ σόου - υπερπαραγωγή
Έλενα Παπαρίζου Τάκης Ζαχαράτος

Έλενα Παπαρίζου: Επιστροφή στη σκηνή με Τάκη Ζαχαράτο και καμπαρέ σόου - υπερπαραγωγή

Πότε θα γίνει η πρεμιέρα και ποιες είναι οι εκπλήξεις της παράστασης «The Velvet Night»

Έλενα Παπαρίζου: Επιστροφή στη σκηνή με Τάκη Ζαχαράτο και καμπαρέ σόου - υπερπαραγωγή
Τη δυναμική επιστροφή της στη σκηνή ετοιμάζει η Έλενα Παπαρίζου μετά την σύντομη περιπέτεια που είχε με την υγεία της εξαιτίας της οποίας χρειάστηκε να παραμείνει για κάποιες ημέρες στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Από την προηγούμενη Παρασκευή πάντως βρίσκεται στο σπίτι της και οργανώνει τις τελευταίες λεπτομέρειες των ζωντανών εμφανίσεών της με τον Τάκη Ζαχαράτο στο NOX, οι οποίες θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Κάθε Τετάρτη βράδυ η σκηνή του NOX θα μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό καμπαρέ όπου οι δυο καλλιτέχνες θα παρουσιάζουν ένα λαμπερό σόου με τίτλο «The Velvet Night». Πρόκειται για μια παράσταση που δημιουργεί ένα θεατρικό κόσμο μαγείας όπου η μουσική, ο χορός και το καμπαρέ σμίγουν απόλυτα, με τη σφραγίδα του έμπειρου Φωκά Ευαγγελινού ο οποίος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα ταξίδι στον κόσμο του καμπαρέ, λαμπερό, θεατρικό, αισθησιακό και ανατρεπτικό με τους δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες σε μια απρόσμενη συνάντηση.

Ο Τάκης Ζαχαράτος, με τις θρυλικές μιμήσεις του, το καυστικό χιούμορ και την εξαιρετική θεατρική του ταυτότητα, χαρίζει στην παράσταση γενναιόδωρα μέσα από τη καρδιά του χαρά, γέλιο και αισιοδοξία.

Η Έλενα Παπαρίζου με όπλα τη φωνή και την σκηνική της παρουσία μεταμορφώνεται σε ντίβα της νύχτας τραγουδώντας, χορεύονται και σαγηνεύοντας.

Μαζί τους 25 χορευτές και 13 μουσικοί παίζουν, χορεύουν, μεταμορφώνονται μέσα σε ένα μαγικό σκηνικό, φορώντας εντυπωσιακά κοστούμια.

Η λαμπερή αυτή υπερπαραγωγή μάλιστα θα συνοδεύεται και από μια υψηλού επιπέδου γαστρονομική εμπειρία με ειδικά επιλεγμένα πιάτα για το ύφος και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα του θεάματος.
