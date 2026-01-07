Σόφι Τέρνερ μετά τις φήμες ότι έχει σχέση με τον Κρις Μάρτιν: Δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και μήνες
Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν έχει χρόνο για ραντεβού, δίνοντας προτεραιότητα στη δουλειά και τις δύο κόρες της
Σε μια εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή προχώρησε η Σόφι Τέρνερ, αναφερόμενη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον τομέα των σχέσεων, εν μέσω φημών που τη θέλουν να έχει έρθει κοντά με τον Κρις Μάρτιν.
Η ηθοποιός μίλησε στο Net-a-Porter, αποκαλύπτοντας ότι συχνά αφήνει στο περιθώριο κομμάτια της προσωπικής της ζωής. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Δεν έχω δει τους φίλους μου ή δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και εβδομάδες, μήνες». Η Τέρνερ εξήγησε ότι αυτή την περίοδο έχει τη δυνατότητα να εστιάσει μόνο στη δουλειά και στην οικογένειά της, αναφερόμενη στις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Τζο Τζόνας: «Αλλά δουλεύω πάνω σε αυτό. Θα φτάσω εκεί».
Η ηθοποιός είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης τον Οκτώβριο, όταν έγινε γνωστό ότι φέρεται να βγήκε σε «μυστικό ραντεβού» με τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly τον Νοέμβριο του 2025, οι δυο τους είχαν βγει αρκετές φορές και υπήρχε «χημεία», χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί επισήμως κάποια ερωτική σχέση.
Η 29χρονη Σόφι Τέρνερ ανέφερε ακόμη ότι προσδοκά περισσότερη ηρεμία όταν κλείσει τα τριάντα, έπειτα από μια «σχετικά δύσκολη» περίοδο στα είκοσι της χρόνια. «Ήταν όλα πολύ έντονα για πολύ καιρό και είμαι έτοιμη να μην είναι πια έτσι. Να ηρεμήσω λίγο», είπε, προσθέτοντας ότι έμαθε πως μπορεί να αντέξει πολλά.
Η Τέρνερ ξεκίνησε τη σχέση της με τον Τζο Τζόνας το 2016, όταν ήταν 20 ετών. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2017 και παντρεύτηκε τον Μάιο του 2019 στο Λας Βέγκας, ενώ ακολούθησε δεύτερη τελετή στη Γαλλία. Ο χωρισμός τους το 2023 συνοδεύτηκε από μία έντονη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών, πριν οριστικοποιηθεί το διαζύγιο τον Σεπτέμβριο του 2024. Μετά τον χωρισμό της, η ηθοποιός συνδέθηκε τον Νοέμβριο του 2023 με τον Πέρεγκριν «Πέρι» Πίρσον, ενώ αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο φημών για σχέση με τον Κρις Μάρτιν.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Sophie Turner makes rare dating confession after Chris Martin romance rumors https://t.co/qBR1T6UhmH pic.twitter.com/kf9vjGdrfo— Page Six (@PageSix) January 5, 2026
