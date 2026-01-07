Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ελπίζω να είσαι καλά, σ’ αγαπώ: Η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ έστειλε email σε θανατοποινίτη λίγο πριν τη φρικτή δολοφονία
Θανατοποινίτης αποκάλυψε το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τη Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ λίγες ώρες πριν εκείνη και ο σύζυγός της, Ρομπ Ράινερ, βρεθούν δολοφονημένοι στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες
Το τελευταίο email που έλαβε από τη Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, λίγες ώρες πριν τη δολοφονία της ίδιας και του συζύγου της, Ρομπ Ράινερ, αποκάλυψε θανατοποινίτης που εκτίει ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Νάνον Γουίλιαμς, καταδικασμένος σε θάνατο για φόνο που υποστηρίζει ότι δεν διέπραξε, μίλησε για τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με το ζευγάρι και για το σοκ που υπέστη όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό τους.
Δύο ημέρες πριν από τη δολοφονία τους, στις 12 Δεκεμβρίου, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είχαν παρακολουθήσει στο Λος Άντζελες την παράσταση «Lyrics from Lockdown», ένα one-man show που πραγματεύεται ζητήματα αδικίας και μαζικής φυλάκισης στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα, βασισμένο στη ζωή και τα γραπτά του Γουίλιαμς. Στην ίδια παράσταση παρευρέθηκαν μέλη της οικογένειας του θανατοποινίτη, καθώς και στενοί φίλοι του ζευγαριού.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ράινερ είχαν μάθει την ιστορία του πριν από χρόνια και έκτοτε είχαν εξελιχθεί σε σταθερούς υποστηρικτές του, διατηρώντας συχνή επικοινωνία μαζί του. Ο Γουίλιαμς περιέγραψε τη Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ ως μια μητρική φιγούρα στη ζωή του, τονίζοντας ότι η παρουσία και το ενδιαφέρον της αποτέλεσαν καθοριστική ψυχολογική στήριξη μέσα στις δεκαετίες εγκλεισμού του.
Στις 14 Δεκεμβρίου, ο θανατοποινίτης ενημερώθηκε μέσα από τη φυλακή ότι ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είχαν βρεθεί μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες και ότι ο γιος τους, Νικ Ράινερ, είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για τη διπλή ανθρωποκτονία. Όπως ανέφερε, έγραψε αμέσως email στη Μισέλ, αδυνατώντας να πιστέψει την είδηση: «Σε παρακαλώ, αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Πες μου ότι οι ειδήσεις λένε ψέματα».
Λόγω των ελέγχων ασφαλείας που εφαρμόζονται στην αλληλογραφία των κρατουμένων, τα μηνύματα συχνά καθυστερούν. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Γουίλιαμς έλαβε ένα email που είχε σταλεί από τη Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ στις 13 Δεκεμβρίου, στις 8:36 το βράδυ, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν η τελευταία τους επικοινωνία.
Στο μήνυμα, η Μισέλ Ράινερ αναφερόταν με ενθουσιασμό στην παράσταση και στη συνάντησή της με την οικογένεια του Γουίλιαμς: «Όλοι είπαμε ότι ανυπομονούμε να τη δούμε μαζί σου. Και όλη η οικογένειά σου ήταν εκεί, ήταν υπέροχο. Αγάπησα τη μητέρα σου. Είναι τόσο όμορφη και της είπα ότι σίγουρα έκανε κάτι σωστά, γιατί εσύ βγήκες τόσο καλός». Το email έκλεινε, όπως συνήθιζε, με τη φράση: «Ελπίζω να είσαι καλά, σ’ αγαπώ, Μισέλ».
Ο Νάνον Γουίλιαμς έχει καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία του 19χρονου Αντόνιους Κόλιερ, ο οποίος πυροβολήθηκε σε πάρκο στο Χιούστον. Κατηγορήθηκε σε ηλικία 17 ετών το 1992 και καταδικάστηκε το 1995. Η καταδίκη του βασίστηκε σε ευρήματα, τα οποία αργότερα αμφισβητήθηκαν, ενώ ο ίδιος επιμένει ότι δεν ήταν εκείνος που σκότωσε το θύμα. Σε μεταγενέστερα δικαστικά έγγραφα, έχει καταγραφεί ότι ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας είχε δώσει αναξιόπιστη κατάθεση.
Death row inmate reveals heartbreaking email he received from Michele Reiner night before her and husband Rob were killed https://t.co/9z1rsrGHrU pic.twitter.com/g8JQ2RmhaB— New York Post (@nypost) January 6, 2026
