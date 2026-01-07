Ελπίζω να είσαι καλά, σ’ αγαπώ: Η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ έστειλε email σε θανατοποινίτη λίγο πριν τη φρικτή δολοφονία

Θανατοποινίτης αποκάλυψε το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τη Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ λίγες ώρες πριν εκείνη και ο σύζυγός της, Ρομπ Ράινερ, βρεθούν δολοφονημένοι στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες