Η Κρίστεν Στιούαρτ δηλώνει θετική στην ιδέα να σκηνοθετήσει ένα πιθανό ριμέικ του Twilight
Η Κρίστεν Στιούαρτ δηλώνει θετική στην ιδέα να σκηνοθετήσει ένα πιθανό ριμέικ του Twilight
Δεσμεύομαι, είπε η ηθοποιός που είχε πρωταγωνιστήσει στο κινηματογραφικό franchise στο πλευρό του Ρόμπερτ Πάτινσον
Μετά το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία The Chronology of Water, η Κρίστεν Στιούαρτ δηλώνει θετική στην ιδέα να σκηνοθετήσει ένα πιθανό ριμέικ του Twilight.
Καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί του Palm Springs Film Festival, η 35χρονη ηθοποιός ρωτήθηκε από το Entertainment Tonight αν θα την ενδιέφερε ποτέ να συνδεθεί με κάποιο παλιό της πρότζεκτ από τη θέση του σκηνοθέτριας αυτή τη φορά, όπως το Twilight.
Η Στιούαρτ, της οποίας η καριέρα στην υποκριτική μπήκε σε άλλη τροχιά μετά την κυκλοφορία της ταινίας του 2008, βασισμένης στην επιτυχημένη σειρά μυθιστορημάτων της Στέφανι Μέγιερ, επαίνεσε τις ταινίες του κινηματογραφικού franchise, τη σκηνοθεσία των οποίων υπέγραψαν τρία διαφορετικά ονόματα από τον χώρο του κινηματογράφου.
«Μου αρέσει αυτό που έκαναν όλοι οι σκηνοθέτες με τις ταινίες», είπε η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός και συνέχισε: «αλλά ήταν τόσο ο εαυτός τους, και παράξενοι και κάπως… “σπαστικοί”, και τόσο παρόντες σε εκείνη τη φάση, όταν δεν ήξεραν πραγματικά ακόμη τι ήταν, πριν “εκραγούν”».
Στη συνέχεια, η Κρίστεν Στιούαρτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει ένα ριμέικ, εξηγώντας πως, αν υπήρχε μεγάλο budget και ουσιαστική αγάπη και στήριξη, θα την ενδιέφερε πολύ να προσεγγίσει ξανά την ιστορία αγάπης του Έντουαρντ και της Μπέλα. «Φαντάσου, αν είχαμε τεράστιο budget και πολλή αγάπη και υποστήριξη, δεν ξέρω. Θα ήθελα πολύ να το προσαρμόσω ξανά. Ναι, σίγουρα, θα κάνω το ριμέικ. Το κάνω, δεσμεύομαι», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί του Palm Springs Film Festival, η 35χρονη ηθοποιός ρωτήθηκε από το Entertainment Tonight αν θα την ενδιέφερε ποτέ να συνδεθεί με κάποιο παλιό της πρότζεκτ από τη θέση του σκηνοθέτριας αυτή τη φορά, όπως το Twilight.
Η Στιούαρτ, της οποίας η καριέρα στην υποκριτική μπήκε σε άλλη τροχιά μετά την κυκλοφορία της ταινίας του 2008, βασισμένης στην επιτυχημένη σειρά μυθιστορημάτων της Στέφανι Μέγιερ, επαίνεσε τις ταινίες του κινηματογραφικού franchise, τη σκηνοθεσία των οποίων υπέγραψαν τρία διαφορετικά ονόματα από τον χώρο του κινηματογράφου.
On the heels of her lauded directorial debut, Kristen Stewart indicated she could be swayed to revisit the beloved vampiric franchise #Twilight that catapulted her into the upper echelons of teen stardom.— Deadline (@DEADLINE) January 6, 2026
“Imagine if we had a huge budget and a bunch of love and support, I don’t… pic.twitter.com/eZXw39gTm4
Στη συνέχεια, η Κρίστεν Στιούαρτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει ένα ριμέικ, εξηγώντας πως, αν υπήρχε μεγάλο budget και ουσιαστική αγάπη και στήριξη, θα την ενδιέφερε πολύ να προσεγγίσει ξανά την ιστορία αγάπης του Έντουαρντ και της Μπέλα. «Φαντάσου, αν είχαμε τεράστιο budget και πολλή αγάπη και υποστήριξη, δεν ξέρω. Θα ήθελα πολύ να το προσαρμόσω ξανά. Ναι, σίγουρα, θα κάνω το ριμέικ. Το κάνω, δεσμεύομαι», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα