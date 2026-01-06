Η Κρίστεν Στιούαρτ δηλώνει θετική στην ιδέα να σκηνοθετήσει ένα πιθανό ριμέικ του Twilight
Η Κρίστεν Στιούαρτ δηλώνει θετική στην ιδέα να σκηνοθετήσει ένα πιθανό ριμέικ του Twilight

Δεσμεύομαι, είπε η ηθοποιός που είχε πρωταγωνιστήσει στο κινηματογραφικό franchise στο πλευρό του Ρόμπερτ Πάτινσον

Η Κρίστεν Στιούαρτ δηλώνει θετική στην ιδέα να σκηνοθετήσει ένα πιθανό ριμέικ του Twilight
Μετά το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία The Chronology of Water, η Κρίστεν Στιούαρτ δηλώνει θετική στην ιδέα να σκηνοθετήσει ένα πιθανό ριμέικ του Twilight.

Καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί του Palm Springs Film Festival, η 35χρονη ηθοποιός ρωτήθηκε από το Entertainment Tonight αν θα την ενδιέφερε ποτέ να συνδεθεί με κάποιο παλιό της πρότζεκτ από τη θέση του σκηνοθέτριας αυτή τη φορά, όπως το Twilight.

Η Στιούαρτ, της οποίας η καριέρα στην υποκριτική μπήκε σε άλλη τροχιά μετά την κυκλοφορία της ταινίας του 2008, βασισμένης στην επιτυχημένη σειρά μυθιστορημάτων της Στέφανι Μέγιερ, επαίνεσε τις ταινίες του κινηματογραφικού franchise, τη σκηνοθεσία των οποίων υπέγραψαν τρία διαφορετικά ονόματα από τον χώρο του κινηματογράφου. 

«Μου αρέσει αυτό που έκαναν όλοι οι σκηνοθέτες με τις ταινίες», είπε η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός και συνέχισε: «αλλά ήταν τόσο ο εαυτός τους, και παράξενοι και κάπως… “σπαστικοί”, και τόσο παρόντες σε εκείνη τη φάση, όταν δεν ήξεραν πραγματικά ακόμη τι ήταν, πριν “εκραγούν”».

Στη συνέχεια, η Κρίστεν Στιούαρτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει ένα ριμέικ, εξηγώντας πως, αν υπήρχε μεγάλο budget και ουσιαστική αγάπη και στήριξη, θα την ενδιέφερε πολύ να προσεγγίσει ξανά την ιστορία  αγάπης του Έντουαρντ και της Μπέλα. «Φαντάσου, αν είχαμε τεράστιο budget και πολλή αγάπη και υποστήριξη, δεν ξέρω. Θα ήθελα πολύ να το προσαρμόσω ξανά. Ναι, σίγουρα, θα κάνω το ριμέικ. Το κάνω, δεσμεύομαι», κατέληξε. 

