Η Κρίστεν Στιούαρτ περιέγραψε τη ζωή της με την Ντίλαν Μέγιερ οκτώ μήνες μετά τον γάμο τους
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Απρίλιο
Τους πρώτους μήνες του γάμου της με την Ντίλαν Μέγιερ περιέγραψε η Κρίστεν Στιούαρτ.
Η Στιούαρτ παντρεύτηκε με τη σεναριογράφο τον Απρίλιο. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Esquire, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, η βραβευμένη με υποψηφιότητα για Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε στα σημαντικότερα μαθήματα που έχει αποκομίσει από τους πρώτους οκτώ μήνες του έγγαμου βίου.
Πιο αναλυτικά, η Στιούαρτ δήλωσε: «Είναι τόσο ωραίο να έχεις οικογένεια. Είναι τόσο ωραίο να μην είσαι ένας άνθρωπος χωρίς αγκυλώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι από την πρώτη στιγμή που η Ντίλαν Μέγιερ μπήκε στη ζωή της, συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό είναι «να επιλέγεις προσεκτικά και να διαμορφώνεις τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν».
Αναφερόμενη στην καθημερινότητά τους, η Κρίστεν Στιούαρτ αποκάλυψε ότι μία από τις αγαπημένες τους συνήθειες είναι η ανάγνωση βιβλίων, παρουσία και των κατοικίδιών τους. Μεταξύ των έργων που ανέφερε βρίσκονται τα «Ανατολικά της Εδέμ», «Ανεμοδαρμένα Ύψη», «Τζέιν Έιρ» και «Η καρδιά είναι ένας μοναχικός κυνηγός». «Το να τα μοιράζεσαι κάτι εκτός από τον εαυτό σου είναι σαν βάλσαμο», είπε.
Παράλληλα, η ηθοποιός τόνισε ότι εξακολουθεί να έχει ανάγκη από προσωπικό χρόνο, φροντίζοντας να περνάει κάποιες ώρες με τον εαυτό της, πριν ξυπνήσει η σύζυγός της: «Είμαι συνεχώς με κόσμο. Είμαι Κριός, οπότε σπάνια δεν βρίσκομαι σε ομάδα», ανέφερε, εξηγώντας ότι της αρέσει «να κλέβει χρόνο» για να θυμίζει στον εαυτό της πώς είναι να είναι μόνη.
Η Κρίστεν Στιούαρτ και η Ντίλαν Μέγιερ έκαναν γνωστή τη σχέση τους το 2019 και αρραβωνιάστηκαν το 2021. Παντρεύτηκαν τον Απρίλιο σε μια ιδιωτική τελετή στο μεξικανικό εστιατόριο στο Λος Άντζελες, παρουσία φίλων και συγγενών. Το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του σε πάρτι για τα Όσκαρ που διοργάνωσε το περιοδικό «The Hollywood Reporter», ενώ ακολούθησε η κοινή τους παρουσία στα Critics’ Choice Awards και στα Όσκαρ του 2022. Σε συνέντευξή της στο «Rolling Stone» τον Φεβρουάριο του 2024, η Στιούαρτ είχε αναφερθεί και στα σχέδιά της για τη δημιουργία οικογένειας, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Φωτογραφία άρθρου: AFP
