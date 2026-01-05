Desi G μετά την πρόκρισή της στον εθνικό τελικό της Eurovision: Ήθελα να φτιάξουμε ένα τραγούδι που να θυμίζει τον έρωτα και το πάθος
Desi G μετά την πρόκρισή της στον εθνικό τελικό της Eurovision: Ήθελα να φτιάξουμε ένα τραγούδι που να θυμίζει τον έρωτα και το πάθος
Η τραγουδίστρια περιέγραψε επίσης τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι είναι ανάμεσα στους 28 φιναλίστ
Η Desi G κατάφερε να κερδίσει το «εισιτήριο» στον εθνικό τελικό της Eurovision με το κομμάτι Aphrodite.
Η νεαρή τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην οποία δήλωσε ενθουσιασμένη και ευγνώμων για την πρόκρισή της και περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε ότι είναι ανάμεσα στους 28 φιναλίστ. Την ίδια στιγμή διευκρίνισε ότι μέσα από το συγκεκριμένο τραγούδι ήθελε να μιλήσει για τον έρωτα και το πάθος που, σύμφωνα με την ίδια, δεν χαρακτηρίζουν τα άτομα της δικής της γενιάς.
«Δεν έχω λόγια. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και ευγνώμων», είπε αρχικά στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου.
Μιλώντας για το τραγούδι «Aphrodite», εξήγησε το σκεπτικό πίσω από τη δημιουργία του. «Από τη γενιά μου λείπει ο έρωτας και το πάθος και ήθελα να φτιάξουμε ένα τραγούδι που να τα θυμίζει. Και ποιος είναι καλύτερος τρόπος να μιλήσεις για τον έρωτα και την αγάπη από την Αφροδίτη, που ήταν η θεά του έρωτα», επισήμανε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη της Desi G
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Desi G ανέτρεξε στη στιγμή που ενημερώθηκε ότι προκρίθηκε στον εθνικό τελικό: «Κοιμόμουν και ήρθε η μαμά μου στο δωμάτιό μου και μου είπε “Βρε Δεσπούλα, ξύπνα!”. Και της λέω “τι θες μαμά, τι γίνεται;”. “Η ΕΡΤ είναι στο τηλέφωνο!”, μου λέει».
Τέλος, η τραγουδίστρια παρουσίασε τη σχέση της με την Ελλάδα. «Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι απ’ την Ελλάδα. Η μαμά μου απ’ τη Σκόπελο και ο πατέρας μου απ’ την Αλόννησο. Γνωριζόντουσαν από εδώ, ερωτεύτηκαν και το ένα έφερε το άλλο και μετακόμισαν στον Καναδά και απέκτησαν εμένα. Μεγάλωσα με την οικογένειά μου απ’ την Ελλάδα. Προσπαθούσαμε και ερχόμασταν τα καλοκαίρια, έχω συγγενείς εδώ. Πάντα διαλέγω την Ελλάδα. Μου αρέσει ο ήλιος, η μουσική, η κουλτούρα. Θα μείνω εδώ όλον τον Γενάρη και τον Φλεβάρη. Δεν θα επιστρέψω στον Καναδά. Είμαι εδώ με τη μαμά μου. Έχω δύο μεγαλύτερα υιοθετημένα αδέρφια», σημείωσε.
Η νεαρή τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην οποία δήλωσε ενθουσιασμένη και ευγνώμων για την πρόκρισή της και περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε ότι είναι ανάμεσα στους 28 φιναλίστ. Την ίδια στιγμή διευκρίνισε ότι μέσα από το συγκεκριμένο τραγούδι ήθελε να μιλήσει για τον έρωτα και το πάθος που, σύμφωνα με την ίδια, δεν χαρακτηρίζουν τα άτομα της δικής της γενιάς.
«Δεν έχω λόγια. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και ευγνώμων», είπε αρχικά στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου.
Μιλώντας για το τραγούδι «Aphrodite», εξήγησε το σκεπτικό πίσω από τη δημιουργία του. «Από τη γενιά μου λείπει ο έρωτας και το πάθος και ήθελα να φτιάξουμε ένα τραγούδι που να τα θυμίζει. Και ποιος είναι καλύτερος τρόπος να μιλήσεις για τον έρωτα και την αγάπη από την Αφροδίτη, που ήταν η θεά του έρωτα», επισήμανε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη της Desi G
Τέλος, η τραγουδίστρια παρουσίασε τη σχέση της με την Ελλάδα. «Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι απ’ την Ελλάδα. Η μαμά μου απ’ τη Σκόπελο και ο πατέρας μου απ’ την Αλόννησο. Γνωριζόντουσαν από εδώ, ερωτεύτηκαν και το ένα έφερε το άλλο και μετακόμισαν στον Καναδά και απέκτησαν εμένα. Μεγάλωσα με την οικογένειά μου απ’ την Ελλάδα. Προσπαθούσαμε και ερχόμασταν τα καλοκαίρια, έχω συγγενείς εδώ. Πάντα διαλέγω την Ελλάδα. Μου αρέσει ο ήλιος, η μουσική, η κουλτούρα. Θα μείνω εδώ όλον τον Γενάρη και τον Φλεβάρη. Δεν θα επιστρέψω στον Καναδά. Είμαι εδώ με τη μαμά μου. Έχω δύο μεγαλύτερα υιοθετημένα αδέρφια», σημείωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα