Ο Ρόμπι Γουίλιαμς υποδέχτηκε το 2026 με ένα θεματικό πάρτι εμπνευσμένο από τα 80s
GALA
Ρόμπι Γουίλιαμς 80s

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς υποδέχτηκε το 2026 με ένα θεματικό πάρτι εμπνευσμένο από τα 80s

Δείτε φωτογραφίες από το εντυπωσιακό πάρτι του τραγουδιστή και της γυναίκας του

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς υποδέχτηκε το 2026 με ένα θεματικό πάρτι εμπνευσμένο από τα 80s
Με ένα εντυπωσιακό πάρτι εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1980 υποδέχτηκαν το 2026 ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του, Άιντα Φιλντ, οι οποίοι ταξίδεψαν σε άγνωστο –όπως αναφέρεται– προορισμό και γιόρτασαν με φίλους και οικογένεια.

Η 46χρονη ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε την Πέμπτη στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά, δείχνοντας ένα σκηνικό με έντονο «ρετρό» χαρακτήρα και πολλές χορευτικές εμφανίσεις. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Φιλντ ποζάρει χαμογελαστή σε selfie μαζί με τον 51χρονο τραγουδιστή, ο οποίος φορούσε ασημί πουκάμισο με παγιέτες, ενώ η ίδια επέλεξε μωβ σατέν γιλέκο με έντονη βάτα, μπλουζάκι με στάμπα και γυαλιά με παγιέτες. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Και χορέψαμε (στα 80s) μέχρι να μπούμε στη νέα χρονιά!».

Δείτε τη δημοσίευση

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς υποδέχτηκε το 2026 με ένα θεματικό πάρτι εμπνευσμένο από τα 80s
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς υποδέχτηκε το 2026 με ένα θεματικό πάρτι εμπνευσμένο από τα 80s

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης