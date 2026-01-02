Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς υποδέχτηκε το 2026 με ένα θεματικό πάρτι εμπνευσμένο από τα 80s
Δείτε φωτογραφίες από το εντυπωσιακό πάρτι του τραγουδιστή και της γυναίκας του
Με ένα εντυπωσιακό πάρτι εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1980 υποδέχτηκαν το 2026 ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του, Άιντα Φιλντ, οι οποίοι ταξίδεψαν σε άγνωστο –όπως αναφέρεται– προορισμό και γιόρτασαν με φίλους και οικογένεια.
Η 46χρονη ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε την Πέμπτη στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά, δείχνοντας ένα σκηνικό με έντονο «ρετρό» χαρακτήρα και πολλές χορευτικές εμφανίσεις. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Φιλντ ποζάρει χαμογελαστή σε selfie μαζί με τον 51χρονο τραγουδιστή, ο οποίος φορούσε ασημί πουκάμισο με παγιέτες, ενώ η ίδια επέλεξε μωβ σατέν γιλέκο με έντονη βάτα, μπλουζάκι με στάμπα και γυαλιά με παγιέτες. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Και χορέψαμε (στα 80s) μέχρι να μπούμε στη νέα χρονιά!».
