Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Χονγκ Κονγκ
Το ζευγάρι μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι του με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στα social media
Ένα ταξίδι στο Χονγκ-Κονγκ πραγματοποίησε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μαζί με τον Σάκη Κατσούλη, με το ζευγάρι να μοιράζεται εικόνες με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στα social media.
Συγκεκριμένα, η πρώην παίκτρια του Survivor δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες εκείνη ποζάρει στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ, ενώ στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνεται και ένα κοινό στιγμιότυπό της με τον αγαπημένο της και νικητή του ριάλιτι επιβίωσης.
Φωτογραφίες από το ταξίδι τους ανάρτησε στο Instagram και ο Σάκης Κατσούλης, επιλέγοντας εικόνες από βραδινή τους έξοδο.
Δείτε την ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη
Η δημοσίευση του Σάκη Κατσούλη
