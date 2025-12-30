Καίτη Φίνου: Δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο, θεωρώ πως είμαι ευλογημένη που βρέθηκε στον δρόμο μου η Άννα Φόνσου
Έχω βρει το καταφύγιο μου, ανέφερε η ηθοποιός
Για τη διαμονή της στο Σπίτι του Ηθοποιού τα τελευταία χρόνια μίλησε η Καίτη Φίνου, δηλώνοντας πως αισθάνεται ευλογημένη που γνώρισε την Άννα Φόνσου και βρήκε ένα μέρος όπου νιώθει ασφαλής.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου και ανέφερε πως έχει ανθρώπους γύρω της που δεν γνώριζε πόσο την αγαπούν, ενώ στη συνέχεια έστειλε της ευχές της για το νέο έτος στον κόσμο.
Η Καίτη Φίνου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, από βάθος καρδιάς, γιατί εδώ μέσα έχω βρει το καταφύγιο μου. Είμαι ήρεμη, δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο και όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ευλογημένο τον εαυτό μου που βρέθηκε στον δρόμο μου η Άννα Φόνσου με το Σπίτι του Ηθοποιού, αλλά και πολλοί ηθοποιοί οι οποίοι σαφώς με αγαπάνε και δεν το έβλεπα αυτό πιο παλιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να περάσετε όμορφα και να είστε πάντα με ανθρώπους που σας αγαπούν».
