Καίτη Φίνου: Δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο, θεωρώ πως είμαι ευλογημένη που βρέθηκε στον δρόμο μου η Άννα Φόνσου
GALA
Καίτη Φίνου Το Σπίτι του Ηθοποιού

Καίτη Φίνου: Δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο, θεωρώ πως είμαι ευλογημένη που βρέθηκε στον δρόμο μου η Άννα Φόνσου

Έχω βρει το καταφύγιο μου, ανέφερε η ηθοποιός

Καίτη Φίνου: Δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο, θεωρώ πως είμαι ευλογημένη που βρέθηκε στον δρόμο μου η Άννα Φόνσου
Στέλλα Μούτσιου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Για τη διαμονή της στο Σπίτι του Ηθοποιού τα τελευταία χρόνια μίλησε η Καίτη Φίνου, δηλώνοντας πως αισθάνεται ευλογημένη που γνώρισε την Άννα Φόνσου και βρήκε ένα μέρος όπου νιώθει ασφαλής.

Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου και ανέφερε πως έχει ανθρώπους γύρω της που δεν γνώριζε πόσο την αγαπούν, ενώ στη συνέχεια έστειλε της ευχές της για το νέο έτος στον κόσμο.

Η Καίτη Φίνου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, από βάθος καρδιάς, γιατί εδώ μέσα έχω βρει το καταφύγιο μου. Είμαι ήρεμη, δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο και όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ευλογημένο τον εαυτό μου που βρέθηκε στον δρόμο μου η Άννα Φόνσου με το Σπίτι του Ηθοποιού, αλλά και πολλοί ηθοποιοί οι οποίοι σαφώς με αγαπάνε και δεν το έβλεπα αυτό πιο παλιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να περάσετε όμορφα και να είστε πάντα με ανθρώπους που σας αγαπούν».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfbejn47z3xt)
Στέλλα Μούτσιου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης