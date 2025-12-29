Αγγελική Λάμπρη για το reunion του Παρά Πέντε: Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα, ήταν μαγικό για όλους μας
Αγγελική Λάμπρη για το reunion του Παρά Πέντε: Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα, ήταν μαγικό για όλους μας
Είναι κάτι για το οποίο παρακαλούσαμε όλοι για χρόνια τον Γιώργο Καπουτζίδη γιατί περνούσαμε τόσο ωραία, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για το reunion του Παρά Πέντε που προβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα μίλησε η Αγγελική Λάμπρη, επισημαίνοντας πως αισθάνθηκε σαν να μην πέρασε μία μέρα, όπως και όλο το υπόλοιπο καστ της σειράς.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και ανέφερε πως από την πρώτη στιγμή οι πέντε πρωταγωνιστές είχαν χημεία και ένιωθαν πως υπήρχε κάτι πολύ δυνατό ανάμεσά τους. Η τηλεοπτική Αγγέλα έκανε μία αναφορά και στα πρόσωπα του σίριαλ που έχουν φύγει πλέον από τη ζωή, τονίζοντας πως μόλις συνειδητοποίησε πόσα είναι, επηρεάστηκε πολύ ψυχολογικά.
Η Αγγελική Λάμπρη δήλωσε για το reunion του Παρά Πέντε: «Είναι κάτι για το οποίο παρακαλούσαμε όλοι για χρόνια τον Γιώργο, γιατί περνούσαμε τόσο ωραία και θα ήταν ωραία να κλείσει κάπως αυτός ο κύκλος. Του λέγαμε να γράψει μία ταινία και ήταν απόλυτος. Και κάποια στιγμή λέει reunion και λες "Ώπα, τι έγινε;". Στα γυρίσματα ήταν το περίεργο γιατί λες “τώρα, θα πάω να κάνω κάτι, έναν ρόλο” αλλά σας πληροφορώ ότι κατευθείαν μπήκαμε. Πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν μαγικό για όλους μας. Σκεφτόμασταν πώς θα είναι, αλλά τελικά ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο Γιώργος είναι πολύ ενωτικός, αλλά δεν είναι μόνο στον Γιώργο, είναι το γεγονός πως όλοι μαζί κάνουμε κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνουμε, αλλά είναι μαγικό. Πάντα την είχα αυτή την αίσθηση. Είχαμε όλοι την αίσθηση ότι υπήρχε μια χημεία και κάτι πολύ δυνατό. Στο μεταξύ μας, ο ένας έμπαινε μέσα στον άλλον, δεν έπεφτε τίποτα κάτω. Και πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που γινόταν πίσω από τις κάμερες, την άλλη μέρα το έβλεπες στο επόμενο επεισόδιο».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfakwgc68w9d)
Στη συνέχεια ανέφερε για τις απώλειες του καστ της σειράς: «Όταν συνειδητοποίησα στον καναπέ, πόσους ανθρώπους έχουμε χάσει - γιατί το συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή - ήταν πάρα πολύ βαρύ. Ήταν πολύ δύσκολο συναισθηματικα. Εγώ έχω χάσει και τον μπαμπά μου πριν τρία χρόνια και εκείνη την ώρα κατέβασα... Ήταν δύσκολο. Είναι οικογένεια».
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και ανέφερε πως από την πρώτη στιγμή οι πέντε πρωταγωνιστές είχαν χημεία και ένιωθαν πως υπήρχε κάτι πολύ δυνατό ανάμεσά τους. Η τηλεοπτική Αγγέλα έκανε μία αναφορά και στα πρόσωπα του σίριαλ που έχουν φύγει πλέον από τη ζωή, τονίζοντας πως μόλις συνειδητοποίησε πόσα είναι, επηρεάστηκε πολύ ψυχολογικά.
Η Αγγελική Λάμπρη δήλωσε για το reunion του Παρά Πέντε: «Είναι κάτι για το οποίο παρακαλούσαμε όλοι για χρόνια τον Γιώργο, γιατί περνούσαμε τόσο ωραία και θα ήταν ωραία να κλείσει κάπως αυτός ο κύκλος. Του λέγαμε να γράψει μία ταινία και ήταν απόλυτος. Και κάποια στιγμή λέει reunion και λες "Ώπα, τι έγινε;". Στα γυρίσματα ήταν το περίεργο γιατί λες “τώρα, θα πάω να κάνω κάτι, έναν ρόλο” αλλά σας πληροφορώ ότι κατευθείαν μπήκαμε. Πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν μαγικό για όλους μας. Σκεφτόμασταν πώς θα είναι, αλλά τελικά ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο Γιώργος είναι πολύ ενωτικός, αλλά δεν είναι μόνο στον Γιώργο, είναι το γεγονός πως όλοι μαζί κάνουμε κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνουμε, αλλά είναι μαγικό. Πάντα την είχα αυτή την αίσθηση. Είχαμε όλοι την αίσθηση ότι υπήρχε μια χημεία και κάτι πολύ δυνατό. Στο μεταξύ μας, ο ένας έμπαινε μέσα στον άλλον, δεν έπεφτε τίποτα κάτω. Και πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που γινόταν πίσω από τις κάμερες, την άλλη μέρα το έβλεπες στο επόμενο επεισόδιο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια ανέφερε για τις απώλειες του καστ της σειράς: «Όταν συνειδητοποίησα στον καναπέ, πόσους ανθρώπους έχουμε χάσει - γιατί το συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή - ήταν πάρα πολύ βαρύ. Ήταν πολύ δύσκολο συναισθηματικα. Εγώ έχω χάσει και τον μπαμπά μου πριν τρία χρόνια και εκείνη την ώρα κατέβασα... Ήταν δύσκολο. Είναι οικογένεια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα