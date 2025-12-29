Ελένη Πετρουλάκη: Οι δίδυμες κόρες της διασκέδασαν στα μπουζούκια, δείτε φωτογραφίες

Ίβιτς

Δωροθέα και Μίλα Ίβιτς





Η Ελένη Πετρουλάκη και ο Ίλια Ίβιτς Η Ελένη Πετρουλάκη και ο Ίλια Ίβιτς είναι μαζί 30 χρόνια και έχουν αποκτήσει συνολικά τέσσερις κόρες. Τον Ιούλιο η γυμνάστρια βρέθηκε στην τελετή αποφοίτησης των διδύμων κορών της , βιώνοντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ως μητέρα.

Μία βραδινή έξοδο στα μπουζούκια πραγματοποίησαν οι δίδυμες κόρες τηςΟι 18χρονες δίδυμες αδερφές, οι οποίες ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, ταξίδεψαν στην Ελλάδα με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πριν από λίγες ημέρες, έκαναν μία κοινή εμφάνιση σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, ποζάροντας μαζί στον φωτογραφικό φακό. ΗΔωροθέαπροτίμησε ένα κοντό μαύρο φόρεμα, ενώ η Μίλα εμφανίστηκε με λευκό midi φόρεμα με βολάν.