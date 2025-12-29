Ελένη Πετρουλάκη: Οι δίδυμες κόρες της διασκέδασαν στα μπουζούκια, δείτε φωτογραφίες
Ελένη Πετρουλάκη Ίλια Ίβιτς κόρες Μπουζούκια

Ελένη Πετρουλάκη: Οι δίδυμες κόρες της διασκέδασαν στα μπουζούκια, δείτε φωτογραφίες

Οι Δωροθέα και Μίλα Ίβιτς πραγματοποίησαν έξοδο σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας

Ελένη Πετρουλάκη: Οι δίδυμες κόρες της διασκέδασαν στα μπουζούκια, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
Μία βραδινή έξοδο στα μπουζούκια πραγματοποίησαν οι δίδυμες κόρες της Ελένης Πετρουλάκη και του Ίλια ΊβιτςΔωροθέα και Μίλα.

Οι 18χρονες δίδυμες αδερφές, οι οποίες ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, ταξίδεψαν στην Ελλάδα με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πριν από λίγες ημέρες, έκαναν μία κοινή εμφάνιση σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, ποζάροντας μαζί στον φωτογραφικό φακό. ΗΔωροθέα Ίβιτς προτίμησε ένα κοντό μαύρο φόρεμα, ενώ η Μίλα εμφανίστηκε με λευκό midi φόρεμα με βολάν.

Δείτε τις φωτογραφίες

Ελένη Πετρουλάκη: Οι δίδυμες κόρες της διασκέδασαν στα μπουζούκια, δείτε φωτογραφίες
Δωροθέα και Μίλα Ίβιτς

Ελένη Πετρουλάκη: Οι δίδυμες κόρες της διασκέδασαν στα μπουζούκια, δείτε φωτογραφίες

Η Ελένη Πετρουλάκη και ο Ίλια Ίβιτς είναι μαζί 30 χρόνια και έχουν αποκτήσει συνολικά τέσσερις κόρες. Τον Ιούλιο η γυμνάστρια βρέθηκε στην τελετή αποφοίτησης των διδύμων κορών της, βιώνοντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ως μητέρα.

eleni-petroulaki
Η Ελένη Πετρουλάκη και ο Ίλια Ίβιτς
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες που έχει ανεβάσει η οικογένεια στο Instagram:

Φωνογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Δρούκας
Ιωάννα Μαρίνου
