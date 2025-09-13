Ελένη Πετρουλάκη: Το αποχαιρετιστήριο δείπνο με την κόρη της πριν ξεκινήσει τις σπουδές της

Δωροθέα Ίβιτς και τις φίλες της βρέθηκε η Ελένη Πετρουλάκη , καθώς ετοιμάζεται να αποχωριστεί το παιδί της που θα ξεκινήσει τις σπουδές του.

προοπτικές, ενώ στάθηκε και στη σημασία των σπουδών, που αναμένεται να ξεκινήσουν.





H Ελένη Πετρουλάκη και ο Ίλια Ίβιτς

Σε αποχαιρετιστήριο δείπνο με την κόρη της,Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, η γυμνάστρια ανάρτησε στα social media φωτογραφίες από την έξοδό τους, εκφράζοντας τη στήριξή της στην κόρη και τις φίλες της, καθώς κάνουν μια νέα αρχή.Παράλληλα, τους ευχήθηκε να έχουν μια καλή πορεία μεΌπως έγραψε η Ελένη Πετρουλάκη στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram: «Αποχαιρετιστήριο δείπνο με τη δίδυμη κόρη μου και τις κολλητές της! Από μικρά παιδιά, σαν οικογένεια και μια νέα αρχή τις περιμένει, γεμάτη όνειρα και προοπτικές. Καθώς ανοίγουν τα φτερά τους για να κυνηγήσουν τις σπουδές και το μέλλον τους, κρατάμε στην καρδιά μας τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Καλή αρχή κορίτσια, να γεμίσετε τον κόσμο με το φως σας».Στη δημοσίευσή της, η γυμνάστρια συμπεριέλαβε και ένα κείμενο που ανέφερε: «Δεν είναι αντίο, είναι η αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού σας. Καλή αρχή κορίτσια!».Η Ελένη Πετρουλάκη έχει αποκτήσει τέσσερις κόρες με τον σύζυγό της, Ίλια Ίβιτς. Η μεγαλύτερη, Άννα Μαρία, είναι 20 ετών και ζει στις ΗΠΑ. Οι δίδυμες, Μίλα και Δωροθέα, είναι 18 ετών και πρόσφατα αποφοίτησαν από το σχολείο. Η μικρότερη, Ηλιάνα, είναι 15 και ασχολείται με τον αθλητισμό.