Ελένη Πετρουλάκη για Ίλια Ίβιτς: «Είμαστε μαζί 30 χρόνια, η σχέση μας έχει περάσει πολλές διακυμάνσεις»
Για την επιθυμία της να γίνει μητέρα από πολύ νεαρή ηλικία, καθώς και για τη μακροχρόνια σχέση της με τον σύζυγό της, Ίλια Ίβιτς η οποία φέτος μετρά 30 χρόνια μίλησε η Ελένη Πετρουλάκη. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τέσσερις κόρες.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα, τόνισε πως η ίδια ήξερε ότι ήθελε παιδιά, αμέσως μόλις γνώρισε τον σύζυγό της, σε ηλικία 24 ετών. «Αν θες πραγματικά ένα παιδί, θα έρθει. Η πίστη είναι το νούμερο ένα. Ήξερα ότι θα συμβεί, γιατί το ήθελα πάρα πολύ… Ήταν κάτι που το ήθελα από πολύ μικρή. Από τα 24 μου είμαι με τον σύζυγό μου, στα 25 ήθελα παιδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος για να μεγαλώνεις παιδιά και πόσο μάλλον να είναι στην εφηβεία. Πρέπει να είσαι συνέχεια σε ετοιμότητα», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά με τον γάμο της με τον Ίλια Ίβιτς, εξήγησε πως έχει περάσει από διάφορες διακυμάνσεις όπως και όλες οι σχέσεις. Ωστόσο, όταν υπάρχουν θεμέλια, τίποτα δεν χάνεται, παρά τις δυσκολίες. «Με τον Ίλια είμαστε μαζί 30 χρόνια. Όλες οι σχέσεις των ανθρώπων περνούν διάφορες διακυμάνσεις, είτε φιλικές, είτε ζευγαριού, είτε οτιδήποτε. Το ίδιο ισχύει και στη δική μας περίπτωση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές καταστάσεις. Το μεγάλωμα τεσσάρων παιδιών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει γερά νεύρα, γερές βάσεις για να μπορέσεις να κρατηθείς στο πέρασμα του χρόνου και να μη χαθείς με τον άνθρωπό σου ως ζευγάρι», σημείωσε.
Σχετικά με την προσωπικότητα και τον ρόλο του συζύγου της ως πατέρα, δήλωσε: «Έχω να πω για τον Ίλια τα καλύτερα για το πώς είναι ως μπαμπάς. Είναι σημαντικό να παντρεύεσαι έναν άνθρωπο από έρωτα. Η οικογένεια είναι ιερό πράγμα. Κι εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια στην Κρήτη με άλλες αρχές και αξίες και ήθελα να κρατήσω το σπίτι μου σε μια ισορροπία».
