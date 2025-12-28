Βίκυ Καγιά: Έχω επιστρέψει στον εαυτό μου και σε αυτό που πραγματικά είμαι





Σε άλλο σημείο, το μοντέλο και παρουσιάστρια σχολίασε ότι όταν κλείνει έναν κύκλο δεν επιστρέφει σε αυτόν, ξεκαθαρίζοντας πως η απόστασή της από ένα πρόγραμμα που παρουσίαζε στο παρελθόν, δεν αφορά πρόσωπα ή κανάλια αλλά μια προσωπική, εσωτερική αποχώρηση.



Όπως ανέφερε: « Όταν αφήνω κάποιες ενέργειες πίσω και κλείνουν κάποιοι κύκλοι, δεν γυρνάω πίσω. Δεν έχει να κάνει με πρόσωπα ή κανάλια, αλλά έχω φύγει εγώ από αυτό το πράγμα ενεργειακά. Δεν είμαι πια εκεί. Και από το πρωινό έχω φύγει πολλά χρόνια πριν. Θα ήθελα να κάνω κάτι με τη μόδα, αλλά να μην είναι κάτι που να θυμίζει τα πράγματα που έχω ήδη κάνει κι έχουν γίνει. Να είναι μία πρόκληση ».

Την περίοδο που βιώνει το τελευταίο διάστημα περιέγραψε η Βίκυ Καγιά , δηλώνοντας πως έχει επιστρέψει στον εαυτό της και σε όσα την εκφράζουν πραγματικά, αφήνοντας πίσω επιλογές και ρόλους που δεν την αντιπροσώπευαν.Το μοντέλο και παρουσιάστρια εξήγησε σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», οι οποίες προβλήθηκαν την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ότι αυτή την περίοδο η τηλεόραση δεν αποτελεί προτεραιότητά της και τόνισε πως πλέον κάνει επιλογές, με τις οποίες αισθάνεται πιο συμβατή.Συγκεκριμένα, η Βίκυ Καγιά είπε: «Η τηλεόραση δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου. Με ρωτάτε κάθε φορά και με χαρά θα σας το πω όταν συμβεί, αλλά δεν υπάρχει στα άμεσα σχέδιά μου. Μου είχε λείψει να γυρίσω πίσω στον εαυτό μου και έχω γυρίσει πίσω στον εαυτό μου, σε αυτό που πραγματικά είμαι και σε αυτό που πραγματικά πιστεύω».