Βίκυ Καγιά: Κοιμάμαι πάρα πολύ ήσυχα το βράδυ, δεν έβλαψα κανέναν, είπε για την απουσία της από την τηλεόραση
Βίκυ Καγιά: Κοιμάμαι πάρα πολύ ήσυχα το βράδυ, δεν έβλαψα κανέναν, είπε για την απουσία της από την τηλεόραση
Δεν μπορώ να προσπαθώ συνέχεια να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, δήλωσε ακόμη το μοντέλο
Για την απόφασή της να μείνει εκτός τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια αλλά και για το παρασκήνιο πίσω από τις συνεργασίες που δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε μίλησε η Βίκυ Καγιά. Το μοντέλο προχώρησε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις άσχημες συμπεριφορές και τα ψέματα που ακούγονταν για εκείνη πίσω από την πλάτη της, τονίζοντας ωστόσο πως δεν κρατάει κακία και πικρία σε κανέναν.
Στη συνέντευξή της στο Buongiorno δήλωσε: «Είμαι εκτός τηλεόρασης σχεδόν 2,5 χρόνια. Έχω αλλάξει. Έχω επανέλθει στον εαυτό μου. Δεν κάνει κακό η τηλεόραση, αλλά εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν ήταν η πρωταρχική μου δουλειά αυτή, προέκυψε. Το αγάπησα, δούλεψα με τον τρόπο που μπόρεσα, έγινε κομμάτι της ζωής μου, έπεσα πάνω με αγάπη και ειλικρινείς διαθέσεις, αλλά από εκεί και πέρα, μετά κάπως, εγώ προσωπικά, άρχισα να χάνω τον εαυτό μου, αυτό που πραγματικά είμαι… Δεν ξέρω αν αξίζει αυτό.
Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός, τσαλακώνομαι, ζητάω συγγνώμη εκεί που πρέπει, είμαι πολύ ομαδική, είμαι άνθρωπος που όπου με βάλεις κάθομαι. Ξαφνικά εκεί υπήρξε μια συνθήκη που δεν ήξερες αν λένε "ναι" και εννοούν "όχι" ή το αντίστροφο. Ήταν πάντα ανοιχτή η πόρτα μου και άκουγα ότι δεν ήταν. Ήμουν πάντα εκεί για όλους, και άκουγα ότι δεν ήμουν. Τον έναν χρόνο λες "δεν πειράζει". Τον δεύτερο λες "δεν πειράζει", τον τρίτο λες "δε κατάλαβα καλά". Μετά αρχίζει και σε επηρεάζει αυτό. Και σκεφτόμουν ότι εμένα ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά μου είναι αυτό, πώς ξαφνικά ακούω μόνο κάτι άλλο;
Υπήρχε μία εικόνα και μία ιστορία πολύ διαφορετική από αυτό που πραγματικά είμαι. Δεν μπορώ να προσπαθώ συνέχεια να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας και να μπαίνω συνέχεια σε αυτή τη διαμάχη να εξηγώ τι είμαι και τι δεν είμαι. Αυτό το είχα ξαναζήσει με τον Πρωινό καφέ, εκείνο το δίμηνο - τρίμηνο, αλλά μετά τελείωσε. Δεν είναι μόνο το τι λέγεται για μένα, είναι το κλίμα γενικότερα μέσα και έξω. Έχω μάθει από μικρό παιδί να λένε πολλά πράγματα για εμένα, αρνητικά και θετικά, ιδιαίτερα στο μόντελινγκ που ξεκίνησα. Η απόρριψη και ο τρόπος του να διαχειρίζεσαι σκληρά τον άλλο ήταν κάτι πολύ αποδεκτό από εμένα, γιατί έτσι έμαθα, είχε μπει πια μέσα στο DNA μου, το είχα συνηθίσει να γίνεται ως κανονικότητα. Όμως είναι πολύ δύσκολο μετά από πάρα πολλά χρόνια καριέρας, δουλειάς αληθινής και απόρριψης, να χρειάζεται καθημερινά να εξηγήσω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και δεν εννοώ για φήμες, εννοώ και στην καθημερινότητα της δουλειάς. Δεν έχει καμία σημασία να πω πράγματα και ονόματα».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-devcd32tb8vt)
Και συνέχισε: «Άρχισα να μην εμπιστεύομαι και άρχισα να το ψάχνω σε βάθος, από πού πηγάζει αυτό, τι είχε συμβεί. Έπιασα ανθρώπους να πω πράγματα. Για κάποια χρόνια έλεγα ότι αυτό είναι το παιχνίδι, δεν έδινα και πάρα πολύ σημασία, γιατί ήμουν πολύ επικεντρωμένη στη δουλειά. Δεν έβλεπα τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Όταν σήκωσα τα μάτια μου και άρχισα να ρωτάω και να μαθαίνω και να ξεσκεπάζω, συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει λόγος... Εφόσον δεν άλλαζε αυτό το πράγμα, δεν υπήρχε καμία διάθεση από τους άλλους να αλλάξει, για ποιο λόγο να κάθομαι να ταλαιπωρούμαι, σε μία τοξικότητα και επιθετικότητα, όσα νούμερα κι αν κάνει; Αυτή είναι η δική μου ιστορία και πλευρά.
Πρότεινα αλλαγές και λύσεις αλλά δεν έγιναν αποδεκτές και πολύ καλώς δεν έγιναν. Τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου για πάρα πολλούς λόγους. Κοιμάμαι πάρα πολύ ήσυχα το βράδυ. Δεν έβλαψα κανέναν. Δε στέρησα ποτέ από κανέναν το δικαίωμα να υπάρχει, να λάμψει και να φτιάξει την πορεία και τη ζωή του. Δεν επιβλήθηκα ποτέ ούτε στο κανάλι και στους συνεργάτες μου με κανέναν τρόπο, γιατί δεν θεωρώ ότι αυτοί είναι σωστοί τρόποι για να προχωρήσεις με αρμονία. Ποιος ο λόγος να παραμείνεις σε μία μόνιμη ένταση;».
«Δεν έχω μέσα μου πικρία. Δεν θέλω να πω τίποτα που να κατηγορήσω και να αφήσω το παραμικρό υπονοούμενο. Θα ξανασυνεργαζόμουν με κάποιους ανθρώπους, μόνο αν και η απέναντι πλευρά έλεγε ότι έγινε βλακεία, τα αφήνουμε όλα πίσω και τα ξεχνάμε. Μονόπλευρα πια δε θα έκανα ξανά συνεργασίες. Υπήρξαν κάποια στρατόπεδα και διαφωνίες, χωρίς λόγο. Δεν έχω μίσος ή κακία για κανέναν. Δεν έχω τίποτα αρνητικό μέσα μου για κανέναν, όμως επειδή σέβομαι τον εαυτό μου και τους γύρω μου, θα πρέπει να είμαστε όλοι επί ίσοις όροις», κατέληξε για το συγκεκριμένο θέμα.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Βίκυ Καγιά προχώρησε και σε μία εξομολόγηση για τους ανθρώπους που έχει στη ζωή της και τους φίλους της: «Όταν έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, θέλω να καταλάβω τι συμβαίνει. Πιστεύω ότι είμαι καλή φίλη… αλλά αυτό θα το πουν οι φίλοι μου. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα για μένα, είναι ότι στους φίλους μου δίνω όλο μου τον εαυτό. Όταν σε αγαπάω και είσαι μέσα στο σπίτι μου και στη ζωή μου, σου δίνω όλο μου τον εαυτό, χωρίς ατζέντα. Οι πραγματικοί μου φίλοι είναι από τα παλιά, είναι μαμάδες παιδιών και είναι άνθρωποι από τη δουλειά, μέσα από τη μόδα που έχουμε συμπορευτεί και υπάρξει μαζί.
Και ένα πράγμα που θα ήθελα να πω μέσα από την καρδιά μου, είναι ότι πολλές φορές ακούω ότι "μόνος μου τα κατάφερα και έφτασα εδώ"... Δεν είσαι μόνος σου, είναι μια ομάδα φίλων και ανθρώπων που σε έχουν βοηθήσει να φτάσεις εδώ και γι’ αυτό είμαι πάντα ευγνώμων. Οι φίλοι μας, η οικογένειά μάς, ο σύντροφός μας, οποιοσδήποτε μας μπουστάρει και είναι κοντά μας, και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι ένας άνθρωπος που μας έχει βοηθήσει να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
Και συνήθως είναι αυτοί οι άνθρωποι που σου λένε και την αλήθεια, δε σε χαϊδεύουν. Είναι οι αληθινοί φίλοι. Θέλω τρόπο να ακούω την αλήθεια, αλλά θέλω να ακούω μόνο την αλήθεια. Μου αρέσει η αλήθεια, και μου αρέσει να είσαι ευθύς. Όπως είμαι κυριολεκτική, θέλω κυριολεκτικά να μου λες αυτό που σκέφτεσαι, όσο και να με στενοχωρήσει.
Μπορεί να στεναχωρηθώ, μετά όμως το σκέφτομαι, το αξιολογώ και βλέπω τι κάνω με αυτό. Αλλά θέλω να ακούω τις πραγματικές προθέσεις. Δυστυχώς έτσι είμαι κι εγώ. Θα πω αυτό που σκέφτομαι, με τον τρόπο που το σκέφτομαι, όχι όμως με αγένεια και επικριτικά. Θα το πω όπως το σκέφτομαι και όπως το είδα.
Πολλές φορές αυτό παρεξηγείται. Όπως και η ευγένεια παρεξηγείται πάρα πολλές φορές. Έχω παρατηρήσει ότι στην Ελλάδα, όταν είσαι ευγενής και τυπικός, μπορεί να θεωρηθεί από τον απέναντί σου ότι είσαι αφελής. Δε μπορούμε όμως να ζούμε με την ιδέα και την εντύπωση ότι αρέσουμε σε όλους και ότι μπορούν να μας καταλάβουν όλοι ή ότι θα πρέπει να "κουμπώσουμε" με όλους. Όντως πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας γι’ αυτό που είναι… Να μη βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι και να προχωράμε ανάλογα».
Στη συνέντευξή της στο Buongiorno δήλωσε: «Είμαι εκτός τηλεόρασης σχεδόν 2,5 χρόνια. Έχω αλλάξει. Έχω επανέλθει στον εαυτό μου. Δεν κάνει κακό η τηλεόραση, αλλά εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν ήταν η πρωταρχική μου δουλειά αυτή, προέκυψε. Το αγάπησα, δούλεψα με τον τρόπο που μπόρεσα, έγινε κομμάτι της ζωής μου, έπεσα πάνω με αγάπη και ειλικρινείς διαθέσεις, αλλά από εκεί και πέρα, μετά κάπως, εγώ προσωπικά, άρχισα να χάνω τον εαυτό μου, αυτό που πραγματικά είμαι… Δεν ξέρω αν αξίζει αυτό.
Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός, τσαλακώνομαι, ζητάω συγγνώμη εκεί που πρέπει, είμαι πολύ ομαδική, είμαι άνθρωπος που όπου με βάλεις κάθομαι. Ξαφνικά εκεί υπήρξε μια συνθήκη που δεν ήξερες αν λένε "ναι" και εννοούν "όχι" ή το αντίστροφο. Ήταν πάντα ανοιχτή η πόρτα μου και άκουγα ότι δεν ήταν. Ήμουν πάντα εκεί για όλους, και άκουγα ότι δεν ήμουν. Τον έναν χρόνο λες "δεν πειράζει". Τον δεύτερο λες "δεν πειράζει", τον τρίτο λες "δε κατάλαβα καλά". Μετά αρχίζει και σε επηρεάζει αυτό. Και σκεφτόμουν ότι εμένα ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά μου είναι αυτό, πώς ξαφνικά ακούω μόνο κάτι άλλο;
Υπήρχε μία εικόνα και μία ιστορία πολύ διαφορετική από αυτό που πραγματικά είμαι. Δεν μπορώ να προσπαθώ συνέχεια να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας και να μπαίνω συνέχεια σε αυτή τη διαμάχη να εξηγώ τι είμαι και τι δεν είμαι. Αυτό το είχα ξαναζήσει με τον Πρωινό καφέ, εκείνο το δίμηνο - τρίμηνο, αλλά μετά τελείωσε. Δεν είναι μόνο το τι λέγεται για μένα, είναι το κλίμα γενικότερα μέσα και έξω. Έχω μάθει από μικρό παιδί να λένε πολλά πράγματα για εμένα, αρνητικά και θετικά, ιδιαίτερα στο μόντελινγκ που ξεκίνησα. Η απόρριψη και ο τρόπος του να διαχειρίζεσαι σκληρά τον άλλο ήταν κάτι πολύ αποδεκτό από εμένα, γιατί έτσι έμαθα, είχε μπει πια μέσα στο DNA μου, το είχα συνηθίσει να γίνεται ως κανονικότητα. Όμως είναι πολύ δύσκολο μετά από πάρα πολλά χρόνια καριέρας, δουλειάς αληθινής και απόρριψης, να χρειάζεται καθημερινά να εξηγήσω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και δεν εννοώ για φήμες, εννοώ και στην καθημερινότητα της δουλειάς. Δεν έχει καμία σημασία να πω πράγματα και ονόματα».
Δείτε το βίντεο
Και συνέχισε: «Άρχισα να μην εμπιστεύομαι και άρχισα να το ψάχνω σε βάθος, από πού πηγάζει αυτό, τι είχε συμβεί. Έπιασα ανθρώπους να πω πράγματα. Για κάποια χρόνια έλεγα ότι αυτό είναι το παιχνίδι, δεν έδινα και πάρα πολύ σημασία, γιατί ήμουν πολύ επικεντρωμένη στη δουλειά. Δεν έβλεπα τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Όταν σήκωσα τα μάτια μου και άρχισα να ρωτάω και να μαθαίνω και να ξεσκεπάζω, συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει λόγος... Εφόσον δεν άλλαζε αυτό το πράγμα, δεν υπήρχε καμία διάθεση από τους άλλους να αλλάξει, για ποιο λόγο να κάθομαι να ταλαιπωρούμαι, σε μία τοξικότητα και επιθετικότητα, όσα νούμερα κι αν κάνει; Αυτή είναι η δική μου ιστορία και πλευρά.
Πρότεινα αλλαγές και λύσεις αλλά δεν έγιναν αποδεκτές και πολύ καλώς δεν έγιναν. Τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου για πάρα πολλούς λόγους. Κοιμάμαι πάρα πολύ ήσυχα το βράδυ. Δεν έβλαψα κανέναν. Δε στέρησα ποτέ από κανέναν το δικαίωμα να υπάρχει, να λάμψει και να φτιάξει την πορεία και τη ζωή του. Δεν επιβλήθηκα ποτέ ούτε στο κανάλι και στους συνεργάτες μου με κανέναν τρόπο, γιατί δεν θεωρώ ότι αυτοί είναι σωστοί τρόποι για να προχωρήσεις με αρμονία. Ποιος ο λόγος να παραμείνεις σε μία μόνιμη ένταση;».
«Δεν έχω μέσα μου πικρία. Δεν θέλω να πω τίποτα που να κατηγορήσω και να αφήσω το παραμικρό υπονοούμενο. Θα ξανασυνεργαζόμουν με κάποιους ανθρώπους, μόνο αν και η απέναντι πλευρά έλεγε ότι έγινε βλακεία, τα αφήνουμε όλα πίσω και τα ξεχνάμε. Μονόπλευρα πια δε θα έκανα ξανά συνεργασίες. Υπήρξαν κάποια στρατόπεδα και διαφωνίες, χωρίς λόγο. Δεν έχω μίσος ή κακία για κανέναν. Δεν έχω τίποτα αρνητικό μέσα μου για κανέναν, όμως επειδή σέβομαι τον εαυτό μου και τους γύρω μου, θα πρέπει να είμαστε όλοι επί ίσοις όροις», κατέληξε για το συγκεκριμένο θέμα.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Βίκυ Καγιά προχώρησε και σε μία εξομολόγηση για τους ανθρώπους που έχει στη ζωή της και τους φίλους της: «Όταν έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, θέλω να καταλάβω τι συμβαίνει. Πιστεύω ότι είμαι καλή φίλη… αλλά αυτό θα το πουν οι φίλοι μου. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα για μένα, είναι ότι στους φίλους μου δίνω όλο μου τον εαυτό. Όταν σε αγαπάω και είσαι μέσα στο σπίτι μου και στη ζωή μου, σου δίνω όλο μου τον εαυτό, χωρίς ατζέντα. Οι πραγματικοί μου φίλοι είναι από τα παλιά, είναι μαμάδες παιδιών και είναι άνθρωποι από τη δουλειά, μέσα από τη μόδα που έχουμε συμπορευτεί και υπάρξει μαζί.
Και ένα πράγμα που θα ήθελα να πω μέσα από την καρδιά μου, είναι ότι πολλές φορές ακούω ότι "μόνος μου τα κατάφερα και έφτασα εδώ"... Δεν είσαι μόνος σου, είναι μια ομάδα φίλων και ανθρώπων που σε έχουν βοηθήσει να φτάσεις εδώ και γι’ αυτό είμαι πάντα ευγνώμων. Οι φίλοι μας, η οικογένειά μάς, ο σύντροφός μας, οποιοσδήποτε μας μπουστάρει και είναι κοντά μας, και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι ένας άνθρωπος που μας έχει βοηθήσει να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
Και συνήθως είναι αυτοί οι άνθρωποι που σου λένε και την αλήθεια, δε σε χαϊδεύουν. Είναι οι αληθινοί φίλοι. Θέλω τρόπο να ακούω την αλήθεια, αλλά θέλω να ακούω μόνο την αλήθεια. Μου αρέσει η αλήθεια, και μου αρέσει να είσαι ευθύς. Όπως είμαι κυριολεκτική, θέλω κυριολεκτικά να μου λες αυτό που σκέφτεσαι, όσο και να με στενοχωρήσει.
Μπορεί να στεναχωρηθώ, μετά όμως το σκέφτομαι, το αξιολογώ και βλέπω τι κάνω με αυτό. Αλλά θέλω να ακούω τις πραγματικές προθέσεις. Δυστυχώς έτσι είμαι κι εγώ. Θα πω αυτό που σκέφτομαι, με τον τρόπο που το σκέφτομαι, όχι όμως με αγένεια και επικριτικά. Θα το πω όπως το σκέφτομαι και όπως το είδα.
Πολλές φορές αυτό παρεξηγείται. Όπως και η ευγένεια παρεξηγείται πάρα πολλές φορές. Έχω παρατηρήσει ότι στην Ελλάδα, όταν είσαι ευγενής και τυπικός, μπορεί να θεωρηθεί από τον απέναντί σου ότι είσαι αφελής. Δε μπορούμε όμως να ζούμε με την ιδέα και την εντύπωση ότι αρέσουμε σε όλους και ότι μπορούν να μας καταλάβουν όλοι ή ότι θα πρέπει να "κουμπώσουμε" με όλους. Όντως πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας γι’ αυτό που είναι… Να μη βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι και να προχωράμε ανάλογα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα