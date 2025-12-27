Σπύρος Μπιμπίλας: Έχω δώσει το πρώτο γκέι φιλί στο θέατρο και έχω παίξει τον πρώτο ομοφυλόφιλο ρόλο στην τηλεόραση
GALA
Σπύρος Μπιμπίλας Ηθοποιός Γκέι Φιλί

Σπύρος Μπιμπίλας: Έχω δώσει το πρώτο γκέι φιλί στο θέατρο και έχω παίξει τον πρώτο ομοφυλόφιλο ρόλο στην τηλεόραση

Έχω κάνει τολμηρά πράγματα, δήλωσε ο ηθοποιός

Σπύρος Μπιμπίλας: Έχω δώσει το πρώτο γκέι φιλί στο θέατρο και έχω παίξει τον πρώτο ομοφυλόφιλο ρόλο στην τηλεόραση
Ιωάννα Μαρίνου
63 ΣΧΟΛΙΑ
Μία αναδρομή στην πορεία του στην υποκριτική έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε ο πρώτος ηθοποιός που έδωσε γκέι φιλί στη θεατρική σκηνή και ενσάρκωσε τον πρώτο ομοφυλόφιλο ρόλο στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας επισήμανε ότι αποδέχτηκε τις συγκεκριμένες προτάσεις σε μια εποχή κατά την οποία η παρουσία ομοφυλόφιλων χαρακτήρων στη σκηνή και την τηλεόραση θεωρούνταν τολμηρή. Όπως διευκρίνισε, οι ρόλοι αυτοί δεν αποτέλεσαν δική του πρωτοβουλία, ωστόσο έκρινε ενδιαφέρουσες τις ιδέες που του προτάθηκαν και γι’ αυτό προχώρησε στην υλοποίησή τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, δήλωσε για τη διαδρομή του στο θέατρο και την τηλεόραση: «Έχω δώσει το πρώτο γκέι φιλί στο θέατρο και έχω παίξει τον πρώτο ομοφυλόφιλο ρόλο στην τηλεόραση. Έχω κάνει τολμηρά πράγματα, που μου τα πρότειναν, δεν είπα από μόνος μου να τα κάνω. Μου τα πρότειναν και είπα ναι, μου άρεσε.  Κάτι θα αφήσουμε».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
63 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης