Σπύρος Μπιμπίλας: Έχω δώσει το πρώτο γκέι φιλί στο θέατρο και έχω παίξει τον πρώτο ομοφυλόφιλο ρόλο στην τηλεόραση
Έχω κάνει τολμηρά πράγματα, δήλωσε ο ηθοποιός
Μία αναδρομή στην πορεία του στην υποκριτική έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε ο πρώτος ηθοποιός που έδωσε γκέι φιλί στη θεατρική σκηνή και ενσάρκωσε τον πρώτο ομοφυλόφιλο ρόλο στην ελληνική τηλεόραση.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας επισήμανε ότι αποδέχτηκε τις συγκεκριμένες προτάσεις σε μια εποχή κατά την οποία η παρουσία ομοφυλόφιλων χαρακτήρων στη σκηνή και την τηλεόραση θεωρούνταν τολμηρή. Όπως διευκρίνισε, οι ρόλοι αυτοί δεν αποτέλεσαν δική του πρωτοβουλία, ωστόσο έκρινε ενδιαφέρουσες τις ιδέες που του προτάθηκαν και γι’ αυτό προχώρησε στην υλοποίησή τους.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, δήλωσε για τη διαδρομή του στο θέατρο και την τηλεόραση: «Έχω δώσει το πρώτο γκέι φιλί στο θέατρο και έχω παίξει τον πρώτο ομοφυλόφιλο ρόλο στην τηλεόραση. Έχω κάνει τολμηρά πράγματα, που μου τα πρότειναν, δεν είπα από μόνος μου να τα κάνω. Μου τα πρότειναν και είπα ναι, μου άρεσε. Κάτι θα αφήσουμε».
