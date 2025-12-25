Stranger Things: Τι ώρα θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα τα νέα επεισόδια
Stranger Things: Τι ώρα θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα τα νέα επεισόδια
Το φινάλε της σειράς, το οποίο θα έχει τη μορφή τηλεταινίας, έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου
Πρεμιέρα κάνουν σήμερα τα νέα επεισόδια του Stanger Things, ενώ το ελληνικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει στο Netflix από τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου (03:00 π.μ).
Με την επιτυχία του νέου κύκλου να έχει ξεπεράσει με διαφορά τις επιδόσεις του Stranger Things 4, το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν υπόσχεται ισχυρές ερμηνείες και εντυπωσιακές σκηνές δράσεις.
Η πλοκή ακολουθεί τα γεγονότα που εκτυλίχτηκαν στον προηγούμενο κύκλο και παρακολουθεί την ομάδα, καθώς προσπαθεί να εντοπίσει και να εξοντώσει τον Vecna, σε ένα Hawkins τραυματισμένο από τα ρήγματα.
Το τρέιλερ για τα νέα επεισόδια
Την ίδια στιγμή, η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία και το ανθρωποκυνηγητό για την Eleven δυσκολεύουν την αποστολή, ενώ όσο πλησιάζει η επέτειος της εξαφάνισης του Will Byers, όλοι καλούνται να συσπειρωθούν για μια τελευταία, καθοριστική σύγκρουση απέναντι σε μια νέα και εξαιρετικά επικίνδυνη απειλή.
Τα πρώτα επεισόδια της τελευταίας σεζόν που κυκλοφόρησαν πριν από έναν μήνα έτυχαν θερμής υποδοχής από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, με αρκετούς κριτικούς να χαρακτηρίζουν την τελευταία σεζόν ως εντυπωσιακή και φιλόδοξη.
Ο «Guardian» περιέγραψε τα επεισόδια ως μια «πολυτελή τελική εκκίνηση», τονίζοντας ότι η σειρά, παρότι οι πρωταγωνιστές έχουν πλέον ενηλικιωθεί, καταφέρνει να προσαρμόσει το ύφος της σε ένα πιο ώριμο, σκοτεινό και θεαματικό αφήγημα χωρίς να χάσει τη συναισθηματική της βάση. Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι συγκεντρωτικές βαθμολογίες: το «Rotten Tomatoes» καταγράφει περίπου 85% θετικές κριτικές.
Το φινάλε της σειράς, το οποίο έχει τη μορφή τηλεταινίας και θα ολοκληρώσει οριστικά την ιστορία του «Stranger Things», έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου, επίσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας.
