Stranger Things: Θερμή υποδοχή για την πρεμιέρα του 5ου κύκλου – Οι κριτικοί μιλούν για εντυπωσιακή επιστροφή

Stranger Things » με κριτικούς και συνδρομητές του Netflix να σχολιάζουν πολύ θετικά την κυκλοφορία των τεσσάρων πρώτων επεισοδίων.

«Stranger Things» εισέπραξε θετικά σχόλια από ξένα μέσα ενημέρωσης, με αρκετούς κριτικούς να χαρακτηρίζουν την τελευταία σεζόν ως εντυπωσιακή και φιλόδοξη

Κλείσιμο

Δυναμικά ξεκίνησε η πέμπτη και τελευταία σεζόν τουΤα νέα επεισόδια κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου. Το πρώτο μέρος της πέμπτης σεζόν τουΟ «Guardian» περιγράφει τα επεισόδια ως μια «πολυτελή τελική εκκίνηση», τονίζοντας ότι η σειρά, παρότι οι πρωταγωνιστές έχουν πλέον ενηλικιωθεί, καταφέρνει να προσαρμόσει το ύφος της σε ένα πιο ώριμο, σκοτεινό και θεαματικό αφήγημα χωρίς να χάσει τη συναισθηματική της βάση. Αντίστοιχα, το «Radio Times» δίνει τέσσερα στα πέντε αστέρια στο πρώτο μέρος, υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή στη Hawkins λειτουργεί υπέρ της ιστορίας και ενισχύει το στοιχείο της απειλής που καθόρισε τις προηγούμενες σεζόν. Στην ίδια γραμμή κινούνται και οι συγκεντρωτικές βαθμολογίες: το «Rotten Tomatoes» καταγράφει περίπου 85% θετικές κριτικές.Οι κριτικοί επισημαίνουν ότι η σειρά παραμένει δημοφιλής χάρη στη συνδυαστική της ταυτότητα, ρετρό αισθητική, sci-fi ένταση, horror στιλ και στενές σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων.Παρότι οι περισσότεροι σχολιαστές εκθείασαν την παραγωγή, δεν έλειψαν και οι επιφυλάξεις. Το «Hindustan Times» θεωρεί ότι το Volume 1 βασίζεται σε ορισμένα κλισέ, ενώ κάποιες δραματουργικές επιλογές μοιάζουν προβλέψιμες ή υπερβολικά «επεξεργασμένες». Ορισμένοι επίσης εκτιμούν ότι η σειρά κάποιες στιγμές μοιάζει περισσότερο με blockbuster παρά με το συναισθηματικά γεμάτο, πιο γήινο αφήγημα που καθόρισε τις πρώτες σεζόν. Το «The Atlantic» σημειώνει ότι, αν και το θέαμα παραμένει υψηλού επιπέδου, η εναλλαγή τόνων, από έντονο τρόμο σε σκηνές που βασίζονται στη νοσταλγία, ενίοτε διακόπτει τη συνοχή της αφήγησης.Συνολικά, οι κριτικές συγκλίνουν στο ότι το πρώτο μέρος της πέμπτης σεζόν αποτελεί δυνατή και εντυπωσιακή επιστροφή, με ισχυρές ερμηνείες και υψηλή παραγωγική ποιότητα. Παρά τις μεμονωμένες ενστάσεις για την πρωτοτυπία ή τη δραματουργική ισορροπία, το Volume 1 θεωρείται επιτυχημένο ξεκίνημα για το μεγάλο φινάλε μιας από τις πιο εμβληματικές σειρές του Netflix.Τα σχόλια στο X για το «Stranger Things» είναι ενθουσιώδη, με πολλούς να μιλούν για «μνημειώδεις» και «απίστευτες» σκηνές στη νέα σεζόν. Κάποιοι κάνουν λόγο για μια από τις πιο «δυνατές» στιγμές στην ιστορία της σειράς, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι η ένταση και ο φόβος σε μία συγκεκριμένη σκηνή είναι πάρα πολύ έντονα. Υπάρχουν επίσης σχόλια που συγκρίνουν προηγούμενες σεζόν, με θαυμαστές της σειράς να επισημαίνουν ότι το επεισόδιο 8 της 4ης σεζόν είχε μέχρι τώρα το καλύτερο φινάλε. Συνολικά, ο τόνος είναι αποθεωτικός και δείχνει μεγάλη ικανοποίηση από τη δραματικότητα και τις ερμηνείες.