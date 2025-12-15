Δείτε το νέο τρέιλερ του Stranger Things: Ήρθε η ώρα για έναν νέο κόσμο, λέει ο Vecna
GALA
Τρέιλερ Netflix Stranger Things

Δείτε το νέο τρέιλερ του Stranger Things: Ήρθε η ώρα για έναν νέο κόσμο, λέει ο Vecna

Στο τρέιλερ ξεδιπλώνονται σκηνές δράσεις με πυροβολισμούς, εκρήξεις και την Eleven να χρησιμοποιεί ξανά τις δυνάμεις της

Δείτε το νέο τρέιλερ του Stranger Things: Ήρθε η ώρα για έναν νέο κόσμο, λέει ο Vecna
2 ΣΧΟΛΙΑ
Επιστρέφει στις 26 Δεκεμβρίου το Stranger Things και το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ.

Το βίντεο συνεχίζει ακριβώς από το σημείο όπου σταμάτησε η δράση στο Hawkins, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση.

Ο Will Byers ακούγεται να παραδέχεται πως εκείνος και οι φίλοι του «ποτέ δεν είχαν καμία πιθανότητα», την ώρα που η ομάδα ενώνεται και εξερευνά το Upside Down.

«Όλο αυτό τον καιρό, ό,τι πιστεύαμε για το Upside Down ήταν εντελώς λάθος», δηλώνει ο Dustin Henderson.

Στο τρέιλερ ξεδιπλώνονται σκηνές δράσεις με πυροβολισμούς, εκρήξεις και την Eleven να χρησιμοποιεί ξανά τις δυνάμεις της.

Στο κλείσιμο του τρέιλερ εμφανίζεται ο Vecna, ο οποίος δηλώνει απειλητικά: «Ήρθε η ώρα για έναν νέο κόσμο».

Δείτε το τρέιλερ: 

Stranger Things 5 | Volume 2 Trailer | Netflix
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης