Δείτε το νέο τρέιλερ του Stranger Things: Ήρθε η ώρα για έναν νέο κόσμο, λέει ο Vecna
Στο τρέιλερ ξεδιπλώνονται σκηνές δράσεις με πυροβολισμούς, εκρήξεις και την Eleven να χρησιμοποιεί ξανά τις δυνάμεις της
Επιστρέφει στις 26 Δεκεμβρίου το Stranger Things και το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ.
Το βίντεο συνεχίζει ακριβώς από το σημείο όπου σταμάτησε η δράση στο Hawkins, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση.
Ο Will Byers ακούγεται να παραδέχεται πως εκείνος και οι φίλοι του «ποτέ δεν είχαν καμία πιθανότητα», την ώρα που η ομάδα ενώνεται και εξερευνά το Upside Down.
«Όλο αυτό τον καιρό, ό,τι πιστεύαμε για το Upside Down ήταν εντελώς λάθος», δηλώνει ο Dustin Henderson.
Στο τρέιλερ ξεδιπλώνονται σκηνές δράσεις με πυροβολισμούς, εκρήξεις και την Eleven να χρησιμοποιεί ξανά τις δυνάμεις της.
Στο κλείσιμο του τρέιλερ εμφανίζεται ο Vecna, ο οποίος δηλώνει απειλητικά: «Ήρθε η ώρα για έναν νέο κόσμο».
Δείτε το τρέιλερ:
Δείτε το τρέιλερ:
