Stranger Things: Οι δημιουργοί της σειράς δίνουν οδηγίες για καλύτερη εμπειρία θέασης
Stranger Things: Οι δημιουργοί της σειράς δίνουν οδηγίες για καλύτερη εμπειρία θέασης
Ο Ματ Ντάφερ διευκρίνισε ποιες είναι καλύτερες ρυθμίσεις που μπορούν να έχουν οι τηλεοράσεις για την παρακολούθηση της σειράς
Οδηγίες για την καλύτερη εμπειρία θέασης του πρώτου μέρους της 5ης σεζόν του Stranger Things έδωσαν οι δημιουργοί της. Ο Ματ Ντάφερ σε βίντεο στο Instagram διευκρίνισε ποιες είναι καλύτερες ρυθμίσεις που μπορούν να έχουν οι τηλεοράσεις για την παρακολούθηση της σειράς.
«Μήνυμα πριν παρακολουθήσετε απόψε», ανέφερε ο Ματ Ντάφερ. «Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι οι τηλεοράσεις σας είναι σωστά ρυθμισμένες», σημείωσε.
Εξήγησε ότι οι τηλεοράσεις μπορεί να διαφέρουν και στη συνέχεια έδειξε πώς ρυθμίζει την τηλεόρασή του για μια βέλτιστη εμπειρία θέασης.
Ο Ντάφερ προειδοποίησε επίσης τους θεατές να μην ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ζωντανής εικόνας, επειδή θα καταστρέψει τα χρώματα και έδειξε ότι η προεπιλεγμένη επιλογή στην τηλεόρασή του είναι το Dolby Vision Movie, το οποίο απενεργοποιεί ορισμένες από τις ρυθμίσεις που ανέφερε, αλλά όχι όλες.
Στην ενότητα σχολίων, οι θαυμαστές μοιράστηκαν τις σκέψεις τους, με πολλούς να συμφωνούν με τη συμβουλή, καθώς και άλλους να τον ευχαριστούν για τη σύσταση. «Ευχαριστώ! Ήξερα ότι τα γραφικά ήταν τρελά αυτή τη σεζόν!! Σκέφτηκα τι συμβαίνει;!», έγραψε θαυμαστής.
Καθώς οι θαυμαστές ξαναβλέπουν ή ανακαλύπτουν πρόσφατα τη σειρά επιστημονικής φαντασίας με αφορμή την πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου της 5ης σεζόν και οι τέσσερις προηγούμενες σεζόν έχουν μπει στο Top 10 του Netflix. Είναι η πρώτη φορά που μια σειρά του Netflix έχει τέσσερις σεζόν στα charts ταυτόχρονα.
«Μήνυμα πριν παρακολουθήσετε απόψε», ανέφερε ο Ματ Ντάφερ. «Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι οι τηλεοράσεις σας είναι σωστά ρυθμισμένες», σημείωσε.
Εξήγησε ότι οι τηλεοράσεις μπορεί να διαφέρουν και στη συνέχεια έδειξε πώς ρυθμίζει την τηλεόρασή του για μια βέλτιστη εμπειρία θέασης.
Ο Ντάφερ προειδοποίησε επίσης τους θεατές να μην ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ζωντανής εικόνας, επειδή θα καταστρέψει τα χρώματα και έδειξε ότι η προεπιλεγμένη επιλογή στην τηλεόρασή του είναι το Dolby Vision Movie, το οποίο απενεργοποιεί ορισμένες από τις ρυθμίσεις που ανέφερε, αλλά όχι όλες.
View this post on Instagram
Στην ενότητα σχολίων, οι θαυμαστές μοιράστηκαν τις σκέψεις τους, με πολλούς να συμφωνούν με τη συμβουλή, καθώς και άλλους να τον ευχαριστούν για τη σύσταση. «Ευχαριστώ! Ήξερα ότι τα γραφικά ήταν τρελά αυτή τη σεζόν!! Σκέφτηκα τι συμβαίνει;!», έγραψε θαυμαστής.
Καθώς οι θαυμαστές ξαναβλέπουν ή ανακαλύπτουν πρόσφατα τη σειρά επιστημονικής φαντασίας με αφορμή την πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου της 5ης σεζόν και οι τέσσερις προηγούμενες σεζόν έχουν μπει στο Top 10 του Netflix. Είναι η πρώτη φορά που μια σειρά του Netflix έχει τέσσερις σεζόν στα charts ταυτόχρονα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα