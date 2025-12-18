Stranger Things: Στις 26 Δεκεμβρίου έρχονται τα νέα επεισόδια, τι θα δουν οι φαν της σειράς

Η πλοκή τοποθετείται μετά τα γεγονότα της τέταρτης σεζόν, το φθινόπωρο του 1987, και παρακολουθεί την ομάδα καθώς προσπαθεί να εντοπίσει και να εξοντώσει τον Vecna, σε ένα Hawkins τραυματισμένο από τα ρήγματα.

Την ίδια στιγμή, η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία και το ανθρωποκυνηγητό για την Eleven δυσκολεύουν την αποστολή, ενώ όσο πλησιάζει η επέτειος της εξαφάνισης του Will Byers, όλοι καλούνται να συσπειρωθούν για μια τελευταία, καθοριστική σύγκρουση απέναντι σε μια νέα και εξαιρετικά επικίνδυνη απειλή.