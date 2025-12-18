Stranger Things: Στις 26 Δεκεμβρίου έρχονται τα νέα επεισόδια, τι θα δουν οι φαν της σειράς
Stranger Things: Στις 26 Δεκεμβρίου έρχονται τα νέα επεισόδια, τι θα δουν οι φαν της σειράς

Το φινάλε της δημοφιλούς σειράς θα προβληθεί την Πρωτοχρονιά

Stranger Things: Στις 26 Δεκεμβρίου έρχονται τα νέα επεισόδια, τι θα δουν οι φαν της σειράς
Στις 26 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσουν τα τρία νέα επεισόδια της πέμπτης σεζόν του Stranger Things, ενώ το μεγάλο φινάλε της δημοφιλούς σειράς θα προβληθεί στο Netflix την Πρωτοχρονιά.

Η πλοκή τοποθετείται μετά τα γεγονότα της τέταρτης σεζόν, το φθινόπωρο του 1987, και παρακολουθεί την ομάδα καθώς προσπαθεί να εντοπίσει και να εξοντώσει τον Vecna, σε ένα Hawkins τραυματισμένο από τα ρήγματα.

Την ίδια στιγμή, η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία και το ανθρωποκυνηγητό για την Eleven δυσκολεύουν την αποστολή, ενώ όσο πλησιάζει η επέτειος της εξαφάνισης του Will Byers, όλοι καλούνται να συσπειρωθούν για μια τελευταία, καθοριστική σύγκρουση απέναντι σε μια νέα και εξαιρετικά επικίνδυνη απειλή.

Δείτε το νέο τρέιλερ της νέας σεζόν

Stranger Things 5 | Volume 2 Trailer | Netflix

Στο νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο Will Byers ακούγεται να παραδέχεται πως εκείνος και οι φίλοι του «ποτέ δεν είχαν καμία πιθανότητα», την ώρα που η ομάδα ενώνεται και εξερευνά το Upside Down.

Σκηνές δράσεις με πυροβολισμούς, εκρήξεις και την Eleven να χρησιμοποιεί ξανά τις δυνάμεις της παρουσιάζονται στα πλάνα. «Όλο αυτό τον καιρό, ό,τι πιστεύαμε για το Upside Down ήταν εντελώς λάθος», δηλώνει ο Dustin Henderson. Στο κλείσιμο του τρέιλερ εμφανίζεται ο Vecna, ο οποίος δηλώνει απειλητικά: «Ήρθε η ώρα για έναν νέο κόσμο».

