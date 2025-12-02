Όταν ο Τσουβέλας είπε σε θεατή «εξαφανίσου από εδώ για να μη σε κουτουλήσω»
Όταν ο Τσουβέλας είπε σε θεατή «εξαφανίσου από εδώ για να μη σε κουτουλήσω»
Ήρθε να μου δημιουργήσει θέμα, εξήγησε ο stand-up comedian που εξιστόρησε το απίθανο περιστατικό
Ένα αμήχανο περιστατικό με θεατή που ήθελε να του δημιουργήσει πρόβλημα μετά την ολοκλήρωση παράστασης μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
Αφού εξήγησε πώς λειτουργεί όταν κάνει stand-up, ο κωμικός περιέγραψε τη στιγμή που ένα άτομο από το κοινό του απηύθυνε με επιθετική διάθεση τον λόγο, θεωρώντας ότι έχει προσβάλλει με τα αστεία του κάποιον άλλο. Παράλληλα, ανέφερε ποια ήταν η δική του αντίδραση.
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούνιο 4», το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, και θυμήθηκε την αντιπαράθεση που είχε με θεατή σε παράστασή του. «Κάποιες φορές στην παράσταση – δεν το κάνω πια – έπαιρνα δύο ανθρώπους και έκανα θεατρικό εκείνη τη στιγμή. Και επειδή αυτό που είχα περιγράψει ήταν πιο πιπεράτο, μου είπε ''το παιδί θα νιώθει καλά;''. Δεν προσέβαλα κάποιον… εξ ονόματος του παιδιού, ως θεματοφύλακας της Δημοκρατίας, ήρθε να μου δημιουργήσει θέμα. Του είπα “εξαφανίσου από εδώ για να μη σε κουτουλήσω”», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Αφού εξήγησε πώς λειτουργεί όταν κάνει stand-up, ο κωμικός περιέγραψε τη στιγμή που ένα άτομο από το κοινό του απηύθυνε με επιθετική διάθεση τον λόγο, θεωρώντας ότι έχει προσβάλλει με τα αστεία του κάποιον άλλο. Παράλληλα, ανέφερε ποια ήταν η δική του αντίδραση.
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούνιο 4», το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, και θυμήθηκε την αντιπαράθεση που είχε με θεατή σε παράστασή του. «Κάποιες φορές στην παράσταση – δεν το κάνω πια – έπαιρνα δύο ανθρώπους και έκανα θεατρικό εκείνη τη στιγμή. Και επειδή αυτό που είχα περιγράψει ήταν πιο πιπεράτο, μου είπε ''το παιδί θα νιώθει καλά;''. Δεν προσέβαλα κάποιον… εξ ονόματος του παιδιού, ως θεματοφύλακας της Δημοκρατίας, ήρθε να μου δημιουργήσει θέμα. Του είπα “εξαφανίσου από εδώ για να μη σε κουτουλήσω”», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια
Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια
Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα