Όταν ο Τσουβέλας είπε σε θεατή «εξαφανίσου από εδώ για να μη σε κουτουλήσω»

Αλέξανδρος Τσουβέλας Θεατής

Ήρθε να μου δημιουργήσει θέμα, εξήγησε ο stand-up comedian που εξιστόρησε το απίθανο περιστατικό

Ένα αμήχανο περιστατικό με θεατή που ήθελε να του δημιουργήσει πρόβλημα μετά την ολοκλήρωση παράστασης μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Αφού εξήγησε πώς λειτουργεί όταν κάνει stand-up, ο κωμικός περιέγραψε τη στιγμή που ένα άτομο από το κοινό του απηύθυνε με επιθετική διάθεση τον λόγο, θεωρώντας ότι έχει προσβάλλει με τα αστεία του κάποιον άλλο. Παράλληλα, ανέφερε ποια ήταν η δική του αντίδραση.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούνιο 4», το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, και θυμήθηκε την αντιπαράθεση που είχε με θεατή σε παράστασή του.  «Κάποιες φορές στην παράσταση – δεν το κάνω πια – έπαιρνα δύο ανθρώπους και έκανα θεατρικό εκείνη τη στιγμή. Και επειδή αυτό που είχα περιγράψει ήταν πιο πιπεράτο, μου είπε ''το παιδί θα νιώθει καλά;''. Δεν προσέβαλα κάποιον… εξ ονόματος του παιδιού, ως θεματοφύλακας της Δημοκρατίας, ήρθε να μου δημιουργήσει θέμα. Του είπα “εξαφανίσου από εδώ για να μη σε κουτουλήσω”», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο


