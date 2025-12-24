Κώστας Καραφώτης για το παιδί που περιμένει: Όταν έμαθα ότι είναι κορίτσι, η χαρά ήταν μεγαλύτερη απ' όταν έμαθα ότι η Κάτια είναι έγκυος
Έχω πει ότι θα είμαι μέσα στον τοκετό, δεν θα είμαι αν προκύψει κάτι σε επιπλοκή, ανέφερε ο τραγουδιστής
Για την εγκυμοσύνη της συζύγου του απάντησε ο Κώστας Καραφώτης, επισημαίνοντας πως έχει αποφασίσει να βρίσκεται μέσα στον τοκετό της Κάτιας Μάνου εφόσον όλα κυλούν ομαλά και πως όταν έμαθε ότι θα αποκτήσει κορίτσι χάρηκε πολύ, καθώς ήταν αυτό που ήθελε περισσότερο.
Ο τραγουδιστής στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου ανέφερε ακόμη πόσα κιλά έχει πάρει μέχρι στιγμής η σύζυγός του.
Ο Κώστας Καραφώτης ανέφερε για την εγκυμοσύνη και τη γέννηση του παιδιού του: «Σε λιγότερο από έναν μήνα θα αποκτήσουμε το πρώτο μας παιδί. Δε το είπα ποτέ, αλλά δεν το κρύψαμε και ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι οι πρώτοι μήνες πέρασαν χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Η Κάτια έχει πάρει λίγα κιλά, έχει πάρει 11. Πάντα με τη σύζυγό μου πηγαίνουμε μαζί σε όλα όσα έχουν να κάνουν με το μωρό που θα έρθει. Μας έχουν βοηθήσει πολύ και οι φίλοι μας και η νονά του μωρού και οι οικογένειές μας. Όταν έμαθα ότι είναι κορίτσι, ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές. Η χαρά ήταν μεγαλύτερη από όταν έμαθα ότι είναι έγκυος. Ήθελα να είναι κορίτσι. Έχω πει ότι θα είμαι μέσα στον τοκετό. Δεν θα είμαι μέσα αν προκύψει κάτι σε επιπλοκή».
Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Νανά Μάνου, όπως είναι ολόκληρο το όνομά της, είναι σε σχέση από τον Οκτώβριο του 2022. Δύο χρόνια αργότερα, στις 26 Μαΐου 2024 ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.
