Προς οριστικό κλείσιμο η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη
Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης από το Φθινόπωρο φαίνεται να οδηγείται η Ryanair σύμφωνα με ενημέρωση που είχαν οι εργαζόμενοι από τη διοίκηση της εταιρείας. Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί τους τοπικούς φορείς που έχουν κανονίσει για το μεσημέρι σύσκεψη στη συμπρωτεύουσα που θεωρούν ότι θα υπάρξει πλήγμα στην πόλη από τον τουρισμό.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα ως προς τα δρομολόγια που θα διατηρήσει η μεγαλύτερη εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη για την Θεσσαλονίκη χωρίς να αποκλείεται να επαναφέρει τη βάση της σε δεύτερο χρόνο με δεδομένο ότι η Θεσσαλονίκη και ο τουρισμός της βρίσκεται ήδη από πέρυσι σε ανοδική τροχιά.

Άλλωστε είναι γνωστή η τακτική της Ryanair να κλείνει βάσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε περιόδους που θεωρεί η ίδια ότι άλλες αγορές στην Ευρώπη μπορεί να είναι πιο αποδοτικές και να επαναφέρει βάσεις της σε δεύτερο χρόνο, κάτι που έχει κάνει και στη χώρα μας σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι τα Χανιά και η Ρόδος.

Σημειώνεται ότι σήμερα για το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί και νέα σύσκεψη με διευρυμένο χαρακτήρα των φορέων της πόλης, όπως έγινε και στην αρχή της εβδομάδας, όταν έγινε γνωστό το ενδεχόμενο του κλεισίματος της βάσης της αεροπορικής, με πρωτοβουλία του Δήμου. Στη σημερινή σύσκεψη, στόχος της οποίας είναι να υπάρξει μία ευρύτερη ενημέρωση και κοινή γραμμή όλων των φορέων έχουν κληθεί να συμμετάσχουν πέραν της Δημοτικής Αρχής Θεσσαλονίκης και οι εκπρόσωποι των όμορων Δήμων, τις Περιφέρειας, των Επιμελητηρίων της πόλης, της Ένωσης Ξενοδόχων και άλλοι.

Πηγή: newmoney.gr
