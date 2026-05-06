SKY express: +18,5% στο εξωτερικό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Υψηλές πληρότητες και αυξημένη επιβατική κίνηση κατέγραψε η SKY express το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Πιο συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 30 Απριλίου έως και την Κυριακή 3 Μαΐου, ο μέσος όρος πληρότητας των πτήσεων διαμορφώθηκε στο 80%, ενώ η επιβατική κίνηση σημείωσε αύξηση 3,5% στο δίκτυο εσωτερικού και 18,5% στο δίκτυο εξωτερικού, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.



Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα ήταν η Σαντορίνη, το Ηράκλειο και η Θεσσαλονίκη, ενώ οι επιβάτες που ταξίδεψαν στο εξωτερικό προτίμησαν το Άμστερνταμ, το Μιλάνο και τη Λισαβόνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λισαβόνα αποτελεί έναν από τους νεότερους προορισμούς του διεθνούς δικτύου της SKY expess, έχοντας ήδη κερδίσει τη θετική ανταπόκριση του επιβατικού κοινού.

06.05.2026, 15:18