Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ θα ξανανοίξουν με ασφάλεια όταν σταματήσουν οι απειλές των εχθρών

Οι ιρανικές αρχές ευχαρίστησαν τους πλοιοκτήτες και τους πλοιάρχους για τη συμμόρφωσή τους με τους ιρανικούς κανονισμούς κατά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ - Διόδια και νέο μηχανισμό ελέγχου της διέλευσης πλοίων ανακοίνωσε η Τεχεράνη

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν γνωστοποίησε το μεσημέρι της Τετάρτης ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν, μετά το τέλος των «απειλών από τους επιτιθέμενους», σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωσή του, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι είναι πλέον πιθανή η «ασφαλής και σταθερή διέλευση» μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.



Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι «παγώνει» προσωρινά το σχέδιο «Project Freedom» για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενος «σημαντική πρόοδο» προς μια «πλήρη και τελική συμφωνία» με το Ιράν.

Η ενημέρωση των Φρουρών δεν διευκρίνισε ποιες θα είναι οι νέες διαδικασίες που θα εφαρμοστούν για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές ευχαρίστησαν τους πλοιοκτήτες και τους πλοιάρχους για τη συμμόρφωσή τους με τους ιρανικούς κανονισμούς κατά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Διόδια και νέο μηχανισμό ελέγχου της διέλευσης πλοίων ανακοίνωσε η Τεχεράνη

Την θέσπιση νέας Aρχής που θα δίνει έγκριση για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε χθες το Ιράν

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η Τεχεράνη θεσπίζει διαδικασία έγκρισης διέλευσης μέσω της «Persian Gulf Strait Authority».

Το Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας Aρχής για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επιβάλλοντας σε πλοία να υποβάλλουν αίτηση, να πληρώνουν τέλη και να λαμβάνουν έγκριση πριν από τη διέλευση, όπως μετέδωσε το Tasnim.

Η ιρανική πλευρά προχώρησε στη σύσταση της «Persian Gulf Strait Authority», ενός νέου φορέα που, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, θα εποπτεύει και θα ρυθμίζει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

