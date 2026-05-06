Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ θα ξανανοίξουν με ασφάλεια όταν σταματήσουν οι απειλές των εχθρών

Διόδια και νέο μηχανισμό ελέγχου της διέλευσης πλοίων ανακοίνωσε η Τεχεράνη

Την θέσπιση νέας Aρχής που θα δίνει έγκριση για τη διέλευση πλοίων από τα

ανακοίνωσε χθες το

.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η Τεχεράνη θεσπίζει διαδικασία έγκρισης διέλευσης μέσω της «Persian Gulf Strait Authority».

Το Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας Aρχής για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επιβάλλοντας σε πλοία να υποβάλλουν αίτηση, να πληρώνουν τέλη και να λαμβάνουν έγκριση πριν από τη διέλευση, όπως μετέδωσε το Tasnim.



Η ιρανική πλευρά προχώρησε στη σύσταση της «Persian Gulf Strait Authority», ενός νέου φορέα που, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, θα εποπτεύει και θα ρυθμίζει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.



