Βέρα Γουάνγκ: Με μικροσκοπικό τοπ και μάξι φούστα η 76χρονη σχεδιάστρια στο Met Gala
Το ρούχο είχε την υπογραφή της ίδιας της σχεδιάστριας
Με μικροσκοπικό τοπ και μάξι φούστα εμφανίστηκε η 76χρονη Βέρα Γουάνγκ στο Met Gala 2026.
Η σχεδιάστρια μόδας βρέθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου στην πιο διάσημη εκδήλωση για τη μόδα στον κόσμο, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.
Η Γουάνγκ επέλεξε ένα σύνολο, που αν και αρχικά δημιουργούσε την αίσθηση φορέματος, επρόκειτο για δύο κομμάτια, έναν συνδυασμό φούστας και τοπ. Πιο αναλυτικά, η σχεδιάστρια μόδας περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα ρούχο σε μαύρη απόχρωση, υπογεγραμμένο από την ίδια, που άφηνε εκτεθειμένο τον κορμό της.
Το look της αποτελούνταν από μια χαμηλοκάβαλη μαύρη φούστα, η οποία μέσω μίας λωρίδας υφάσματος κατέληγε στον λαιμό της, με ένα choker του σχεδιαστή Ρούντι Γκερνράιχ. Το σύνολο ολοκληρωνόταν με έναν εντυπωσιακό μανίκι στο ένα χέρι, ενώ το μακιγιάζ της ήταν φυσικό και τα μαλλιά της είχαν πλατινέ απόχρωση
Vera Wang showed some skin at the 2026 Met Gala 🖤♬ original sound - Page Six
Vera Wang's ab-baring Met Gala 2026 'dress' was actually a skirt attached to a choker
