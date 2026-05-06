Το δολάριο χάνει τα «πολεμικά» κέρδη του, υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο
Το αμερικανικό νόμισμα επιστρέφει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Το δολάριο διεύρυνε την πτώση του, εξαλείφοντας όλα τα κέρδη που είχε καταγράψει από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά από δημοσίευμα που αναφέρει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχώρησε έως και 0,8%, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις 26 Φεβρουαρίου. Το Axios μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει πως βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο συνεννόησης, το οποίο θα τερματίζει τον πόλεμο και θα θέτει το πλαίσιο για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.
Το αμερικανικό νόμισμα υποχώρησε έναντι σχεδόν όλων των κύριων νομισμάτων μετά το δημοσίευμα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν άνοδο και οι τιμές του πετρελαίου διολίσθησαν. Το δολάριο βρισκόταν ήδη υπό πίεση μετά από μια νέα, αιφνίδια άνοδο του ιαπωνικού γεν.
