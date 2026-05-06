«EROS»: 120 μοναδικά και συλλεκτικά έργα τέχνης και κοσμήματα σε μία έκθεση για καλό σκοπό στον Θόλο του ΚΠIΣΝ
Creaid Μαρίνα Βερνίκου Δημοπρασία Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Η Creaid με πρόεδρο την Μαρίνα Βερνίκου οργανώνει την 8η φιλανθρωπική δημοπρασία συλλεκτικών έργων τέχνης - Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σημαντικού ιατρικού εξοπλισμού για το αντικαρκινικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» - Η ηλεκτρονική δημοπρασία των έργων θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, μέσω της ιστοσελίδας της Creaid (www.creaid.com)

Ζωή Ψαρρά
Η Creaid παρουσιάζει την έκθεση «EROS», η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, από τις 19:00 έως τις 23:00, στον «Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». 

Περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της Creaid, η βραβευμένη φωτογράφος και επιχειρηματίας Μαρίνα Βερνίκου επιστρέφει  με την όγδοη φιλανθρωπική δράση της, αυτή τη φορά υπό τον επιβλητικό  τίτλο «EROS».

Η έκθεση περιλαμβάνει μια ευρεία συλλογή από 120 μοναδικά και συλλεκτικά έργα τέχνης και κοσμήματα, τα οποία έχουν προσφερθεί στη Creaid από καταξιωμένους καλλιτέχνες και designers από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η φετινή θεματική, «EROS», προσεγγίζει την έννοια της αγάπης και του έρωτα μέσα από σύγχρονες εικαστικές πρακτικές, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη φύση της ως δύναμη σύνδεσης, έκφρασης και δημιουργίας.

Kostis Georgiou


Salome Economides


Η ηλεκτρονική δημοπρασία των έργων θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, μέσω της ιστοσελίδας της Creaid (www.creaid.com). Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν για την αγορά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για το νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης παιδιατρικών ασθενειών.

John Alexandrakis (Jalex)


Angeliki Angelidis


Η έκθεση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό καλλιτεχνικό και κοινωνικό γεγονός, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή καλλιτεχνική δημιουργία. Παράλληλα, λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για γκαλερί, πολιτιστικούς οργανισμούς, επιμελητές, συλλέκτες και φιλότεχνο κοινό από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Caroline De Souza

Andreas Rommel

Μέσα από τη δράση της, η Creaid συνεχίζει να ενώνει την τέχνη με την προσφορά, επιβεβαιώνοντας ότι η δημιουργία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο κοινωνικής αλλαγής.

Η Creaid, με Πρόεδρο τη Μαρίνα Βερνίκου, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με ανθρωπιστική αποστολή, η οποία υλοποιείται μέσα από δημιουργικές και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες. Με βασική αρχή το «Δημιουργώ για να Βοηθώ», ενώνει την τέχνη με την προσφορά, με κύριο στόχο τη στήριξη του nοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» μέσω της αγοράς σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση σοβαρών παιδιατρικών νοσημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 | 19:00 έως τις 23:00

Τοποθεσία: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

*Στη φωτογραφία άρθρου απεικονίζονται έργα των: Giorgio Bounia - Christos Chatzivasileiou
Ζωή Ψαρρά

