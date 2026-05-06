Καβγάς Μηταράκη και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Να την αποβάλετε» - «Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι», δείτε βίντεο
Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε αρνητικά την παρουσία του κ. Μηταράκη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
Οξεία αντιπαράθεση ξέσπασε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με πρωταγωνιστές την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον βουλευτή της ΝΔ Νότη Μηταράκη, ο οποίος συμμετείχε ως εισηγητής της κυβερνητικής πλευράς.
Η αντιπαράθεση άναψε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε αρνητικά την παρουσία του κ. Μηταράκη στην Επιτροπή.
«Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι. Ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μιλάτε από πάνω;», είπε, προσθέτοντας: «Είχαμε τον Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται επιστημονικός σύμβουλος, έχουμε τον Μηταράκη τώρα, που είναι υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα».
«Θέλω να ελπίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Σε κανέναν από τους βουλευτές της ΝΔ δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη», τόνισε ο κ. Μηταράκης, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει: «Είστε αθώοι λοιπόν». «Προφανώς είμαστε αθώοι. Και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά», της απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου επανήλθε με αιχμές για την παραίτηση του κ. Μηταράκη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ. «Γιατί παραιτήθηκε; Για να κάνει τον εισηγητή στους Θεσμούς και τη Διαφάνεια;». «Γιατί σε αντίθεση με εσάς, οι βουλευτές της ΝΔ έχουν ευθιξία», απάντησε ο κ. Μηταράκης. «Πού πήγε η ευθιξία σας σήμερα, κύριε;» ήταν η αμέσως επόμενη ερώτηση.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μπούρας επενέβη επανειλημμένα για να επαναφέρει την τάξη. «Όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου», είπε, απειλώντας με διακοπή της συνεδρίασης.
«Να αποβάλλετε την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αδυνατεί να αντιληφθεί τις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με την Δημοκρατία» ζήτησε ο κ. Μηταράκης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντά: «Ναι, είστε εσείς δημοκράτες να τρώτε με χρυσά κουτάλια τα λεφτά του κοσμάκη».
Η αντιπαράθεση έκλεισε με λογομαχία για πτυχία. Ο κ. Μηταράκης δήλωσε ότι η ΝΔ συμφωνεί με την επιλογή του «δόκτορ Μιχαλόπουλου» για τη θέση τακτικού μέλους στην Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. «Δόκτορ; Ο δόκτορ του δόκτορ; Εσείς τι πτυχίο έχετε; Ακούνε και παιδιά, Κορακίστικα μιλάνε», σχολίασε η κυρία Κωνσταντοπούλου. «Είναι ξενικό και δεν κλίνεται», της είπε ο κ. Μηταράκης με αυτή να του αντιτείνει: «Το κάνετε όλο και χειρότερο. Στο Southeastern πήγατε και εσείς μάλλον».
