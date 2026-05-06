Αλέξανδρος Τσουβέλας για Ακύλα: Του έχω στείλει καλή επιτυχία για τη Eurovision και δεν μου έχει απαντήσει
Έχω πει ότι θα κερδίσει πριν προκριθεί στον εγχώριο τελικό, είπε ο stand-up comedian

Ένα παράπονο προς τον Ακύλα εξέφρασε με χιούμορ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, δηλώνοντας ότι του έχει στείλει μήνυμα για καλή επιτυχία στη Eurovision, χωρίς ωστόσο να πάρει κάποια απάντηση.

Ο stand-up comedian μίλησε για τον Έλληνα εκπρόσωπο στον μουσικό διαγωνισμό μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Buongiorno» που προβλήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου, αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως από την πρώτη στιγμή πίστεψε στη δυναμική του «Ferto».

Όσο για τα στοιχήματα που δείχνουν τον Ακύλα στη δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά την πιθανότητα νίκης στον μεγάλο τελικό, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σχολίασε ότι εκείνος θεωρεί πως ο τραγουδιστής θα κερδίσει. Πιο αναλυτικά, είπε: «Εγώ έχω πει ότι θα κερδίσει πριν προκριθεί στον εγχώριο τελικό. Εγώ πιστεύω, ότι ο Ακύλας θα κερδίσει τη Eurovision και να μου γράψει στο Instagram, του έχω γράψει καλή επιτυχία και δεν μου έχει απαντήσει» και πρόσθεσε με χιούμορ «δεν ντρέπεσαι ρε Ακύλα;».

Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί την Τρίτη 12 Μαΐου στον Α΄Ημιτελικό, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μέχρι στιγμής, η θέση της Ελλάδας στα στοιχήματα είναι δεύτερη, με το ποσοστό που αποδίδεται στον Ακύλα για τη νίκη, να έχει αυξηθεί στο 16% από το 12%.
