Απών ο Κώστας Καραμανλής από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι είπε στη συνάντηση με την Ντόρα Μπακογιάννη
Οι δύο πολιτικοί συναντήθηκαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού
Δεν θα παραστεί στο συνέδριο της ΝΔ ο Κώστας Καραμανλής ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με την πρώην υπουργό, Ντόρα Μπακογιάννη.
Η κυρία Μπακογιάννη του έδωσε το απόσπασμα του βιβλίου της που αφορά την θητεία της στο υπουργείο Εξωτερικών επί των ημερών του και συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τα τεκταινόμενα στα στενά του Ορμούζ.
Επίσης, συζήτησαν για τα εσωτερικά, όμως ο πρώην πρωθυπουργός δεν κατέστησε απολύτως σαφείς τις προθέσεις του ως προς το αν θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως το κεντρικό σενάριο είναι να μην δώσει το παρών, καθώς η άλλη εναλλακτική θα ήταν να δώσει το παρών και να μιλήσει, κάτι που είναι δεδομένο ότι θα περιείχε αιχμηρές αναφορές.
