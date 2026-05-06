Το επικό ταξίδι κογιότ που κολύμπησε 3 χιλιόμετρα μέχρι το Αλκατράζ αφήνοντας άφωνους επιστήμονες και τουρίστες, δείτε βίντεο

Τα κογιότ και το διάσημο νησί του Αλκατράζ

Ο Τραμπ θέλει να ανοίξει και πάλι τη φυλακή

Τα κογιότ εντοπίζονται σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αστικών πάρκων και των αριστοκρατικών γειτονιών του Σαν Φρανσίσκο. Στο δελτίο τύπου του NPS, με τίτλο «», επισημαίνεται ότι υπάρχουν τρεις ξεχωριστοί και διακριτοί πληθυσμοί κογιότ στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.Στο νησί Αλκατράζ, που έχει το παρατσούκλι «ο Βράχος» επειδή θεωρούνταν απόρθητο φρούριο, υπάρχει η ομοσπονδιακή φυλακή, όπου κρατούνταν μερικοί από τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες των ΗΠΑ, η οποία πλέον δε λειτουργεί. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί, επίσης, το σκηνικό πολλών διάσημων ταινιών.Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε στους νομοθέτες να εγκρίνουν χρηματοδότηση για την επαναλειτουργία του χώρου, ώστε να φιλοξενήσει και πάλι τους πιο επικίνδυνους κατάδικους., με τα κεφάλαια να καλύπτουν τα έξοδα του πρώτου έτους.Το αίτημα εντάχθηκε στην πρόταση του προϋπολογισμού που ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2027. Τέτοιους είδους αιτήματα για δαπάνες τα διαχειρίζονται συνήθως οι βουλευτές στο Κογκρέσο ως προτάσεις. Ο προϋπολογισμός ζητά κεφάλαια για το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των εργασιών της πρώτης χρονιάς με στόχο την ανοικοδόμηση του Αλκατράζ σε μια «υπερσύγχρονη φυλακή ασφαλείας».Το Αλκατράζ έκλεισε το 1969 και από τότε το διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.