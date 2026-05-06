Το επικό ταξίδι κογιότ που κολύμπησε 3 χιλιόμετρα μέχρι το Αλκατράζ αφήνοντας άφωνους επιστήμονες και τουρίστες, δείτε βίντεο
Ένα κογιότ τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας στην Καλιφόρνια, καθώς φέρεται να κολύμπησε περίπου τρία χιλιόμετρα μέχρι το νησί Αλκατράζ προκαλώντας έκπληξη στους ερευνητές που παρακολουθούσαν το άγριο ζώο.
Η αιφνιδιαστική εμφάνιση του αρσενικού κογιότ τον περασμένο Ιανουάριο στο χώρο της πρώην ομοσπονδιακής φυλακής στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο είχε προκαλέσει εντύπωση σε επιστήμονες και τουρίστες, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ένα κογιότ εντοπίζεται στη συγκεκριμένη περιοχή από το 1972
Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων τη Δευτέρα (4/5) νέα στοιχεία DNA αποδεικνύουν ότι το κογιότ ξεκίνησε από το Έιντζελ Άιλαντ, περίπου τρία χιλιόμετρα από το Αλκατράζ.
«Είμαστε έκπληκτοι από την προέλευση του κογιότ. Η αρχική μας υπόθεση ήταν ότι το κογιότ κολύμπησε από το Σαν Φρανσίσκο, επειδή η απόσταση είναι σημαντικά μικρότερη», δήλωσε ο οικολόγος άγριας ζωής της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων (NPS, National Park Service), Μπιλ Μέρκλ.
«Δεν μπορούσαμε παρά να εντυπωσιαστούμε από το κατόρθωμά του να φτάσει στο Αλκατράζ. Τα κογιότ είναι γνωστά για την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά τους, και αυτό το ζώο σίγουρα επέδειξε αυτές τις ιδιότητες», τόνισε.
Οι ερευνητές ανέλυσαν τα ίχνη και τα περιττώματά του, τα οποία μεταφέρθηκαν σε εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (UC) στο Ντέιβις. Τα περιττώματα επιβεβαίωσαν ότι το κογιότ ανήκε σε έναν πληθυσμό στο Angel Island State Park, από όπου προφανώς ξεκίνησε τη «επική κολύμβησή» του.
Παρά την εκτεταμένη παρακολούθηση, το κογιότ έχει πλέον εξαφανιστεί με την τωρινή του τοποθεσία να παραμένει ένα μυστήριο. Εκτιμάται ότι το άγριο ζώο δεν βρίσκεται πια στο Αλκατράζ. «Δεν ξέρουμε τι συνέβη στο κογιότ. Αλλά απέδειξε ότι είναι έμπειρος κολυμβητής για να φτάσει στο Αλκατράζ, και ελπίζω να κατάφερε να κολυμπήσει με επιτυχία πίσω στο σπίτι του, στο Έιντζελ Άιλαντ», επεσήμανε ο Μέρκλε.
Αρχικά οι ειδικοί εκτιμούσαν ότι το άγριο ζώο κολύμπησε από το Σαν Φρανσίσκο, απόσταση λίγο μεγαλύτερη από ενάμιση χιλιόμετρο.
Coyote Swims To Alcatraz— 209 Times (@209TimesCA) January 29, 2026
via @thebayarealife
For what may the first time ever witnessed, a coyote was captured on film swimming in the San Francisco Bay this month. Not only did it swim to Alcatraz, but it had a feeding frenzy once it landed and warmed up from the cold… pic.twitter.com/Gjk5JtyXsY
Το βίντεο που τραβήχτηκε από τουρίστες στα τέλη Ιανουαρίου αποτυπώνει τη στιγμή που το κογιότ κολυμπά προς την ακτή μέσα στα κρύα νερά του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο και βγαίνει στα βράχια του νησιού.
Researchers discover where coyote who made epic swim to Alcatraz really came from — BBC News (World) (@BBCWorld) May 6, 2026
Η παρακολούθηση και μυστηριώδης εξαφάνισηΟι Αρχές αντέδρασαν γρήγορα τοποθετώντας κάμερες-παγίδες και συσκευές ηχογράφησης γύρω από το νησί προκειμένου να παρακολουθήσουν το ζώο. Παράλληλα, ξεκίνησαν μια προσπάθεια να το μετακινήσουν, λόγω ανησυχιών ότι θα έτρωγε τα θαλάσσια πτηνά στο νησί.
Τα κογιότ και το διάσημο νησί του ΑλκατράζΤα κογιότ εντοπίζονται σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αστικών πάρκων και των αριστοκρατικών γειτονιών του Σαν Φρανσίσκο. Στο δελτίο τύπου του NPS, με τίτλο «Το κογιότ του Αλκατράζ δεν ήταν τελικά παιδί της πόλης», επισημαίνεται ότι υπάρχουν τρεις ξεχωριστοί και διακριτοί πληθυσμοί κογιότ στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.
Στο νησί Αλκατράζ, που έχει το παρατσούκλι «ο Βράχος» επειδή θεωρούνταν απόρθητο φρούριο, υπάρχει η ομοσπονδιακή φυλακή, όπου κρατούνταν μερικοί από τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες των ΗΠΑ, η οποία πλέον δε λειτουργεί. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί, επίσης, το σκηνικό πολλών διάσημων ταινιών.
Ο Τραμπ θέλει να ανοίξει και πάλι τη φυλακήΤον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε στους νομοθέτες να εγκρίνουν χρηματοδότηση για την επαναλειτουργία του χώρου, ώστε να φιλοξενήσει και πάλι τους πιο επικίνδυνους κατάδικους. Η αίτηση για τον προϋπολογισμό ζητά 152 εκατ.δολάρια «για την ανακατασκευή του Αλκατράζ ως υπερσύγχρονου και ασφαλούς σωφρονιστικού ιδρύματος», με τα κεφάλαια να καλύπτουν τα έξοδα του πρώτου έτους.
Το αίτημα εντάχθηκε στην πρόταση του προϋπολογισμού που ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2027. Τέτοιους είδους αιτήματα για δαπάνες τα διαχειρίζονται συνήθως οι βουλευτές στο Κογκρέσο ως προτάσεις. Ο προϋπολογισμός ζητά κεφάλαια για το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των εργασιών της πρώτης χρονιάς με στόχο την ανοικοδόμηση του Αλκατράζ σε μια «υπερσύγχρονη φυλακή ασφαλείας».
Το Αλκατράζ έκλεισε το 1969 και από τότε το διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.
