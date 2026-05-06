Τηλεθέαση Τρίτης 5.5.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 5.5.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,4 9,6
ΑΝΤ1 8,9 10
ALPHA 11,4 15,2
STAR 10,5 9,2
MEGA 10,3 13,4
OPEN 4,4 5,6
ΕΡΤ1 4,3 4,7

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 11,2 18,9
ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα 8,5 5,7
ALPHA Happy Day 17,7 13,8
STAR Master Chef 5,7 3,8
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 15 21,4
OPEN Ώρα Ελλάδος 9,1 13,6
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 1,2 1,9

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 7 15,5
ΑΝΤ1 Το πρωινό 17,6 13,6
ALPHA Super Κατερίνα 9 12,3
STAR Breakfast@star 7,6 6,7
MEGA Buongiorno 8,9 11,7
OPEN  10 παντού 5,2 10,3
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 7,2 5,7

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Όπου υπάρχει Ελλάδα 4 9,9
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 12,4 15,2
ALPHA Το σόι σου 20,8 18,1
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 10,6 8,9
MEGA Ντόλτσε Βίτα 15,9 10,5
OPEN Real View 2,7 2,2
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 2,3 5,6

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 5,2 5,1
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 10,4 11,4
ALPHA Deal 11,5 18,4
STAR Cash or Trash 8,8 10,4
STAR Ο τροχός της τύχης 13,4 17,8
MEGA Live News 14,4 18,6
MEGA The Chase 12,8 15
OPEN Καθαρές κουβέντες 6,3 7,3
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 8,7 7,7

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,2 9,8
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,2 7,6
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 12,2 14,7
STAR Star News 12,1 12,4
MEGA MEGA Γεγονότα 14,5 14,2
OPEN Open News 6 7,8
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,9 3,7

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά  9,9 8,8
MEGA Μια νύχτα μόνο 10,6 16,1
MEGA Η γή της ελιάς 6,6 15,4
ALPHA Να μ'αγαπάς 15,6 25,5
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 17 19
ALPHA Άγιος Έρωτας 10,2 16,5
ΑΝΤ1 Σούπερ ήρωες 8,8 8,1
ANT1 Grand Hotel 7,3 13,4
ANT1 Γιατί ρε πατέρα  5 5,2
STAR Master Chef 15,6 12,2
STAR Ξένη ταινία  7,1 6,4
OPEN  Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,5 3,9
OPEN  Ξένη ταινία 4,5 3,9
OPEN  Status Quo  3,2 4,6
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 6,8 9
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 5 5
ΕΡΤ 1 Απο ήλιο σε ήλιο  4 4,9
ΣΚΑΪ Survivor 8,7 9,6
ΣΚΑΪ Prime Time  4,1 3,3
