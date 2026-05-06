Η Antigoni Buxton χόρεψε πάνω σε τραπέζι στην πρώτη πρόβα στη σκηνή της Eurovision, δείτε φωτογραφίες
GALA
Eurovision Eurovision 2026 Antigoni Buxton Κύπρος

Η Antigoni Buxton χόρεψε πάνω σε τραπέζι στην πρώτη πρόβα στη σκηνή της Eurovision, δείτε φωτογραφίες

Την εκπρόσωπο της Κύπρου θα πλαισιώνουν χορεύτριες και ένα σκηνικό με φλόγες

Η Antigoni Buxton χόρεψε πάνω σε τραπέζι στην πρώτη πρόβα στη σκηνή της Eurovision, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision πραγματοποίησε η Antigoni Buxton που εκπροσωπεί την Κύπρο αυτή τη χρονιά και χόρεψε πάνω σε τραπέζι.

Η τραγουδίστρια, την Τρίτη 5 Μαΐου ερμήνευσε το «Jalla» στο στάδιο Stadthalle της Βιέννης και στον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού στο Instagram δημοσιεύτηκαν μία ημέρα αργότερα οι πρώτες φωτογραφίες από την εμφάνισή της. Η Antigoni Buxton, όπως φαίνεται στις εικόνες, φορά ένα λευκό φόρεμα με στρας, πέρλες και χάντρες, με το ένα μανίκι να είναι φτιαγμένο όλο από δαντέλα, και χορεύει μαζί με την χορευτική της ομάδα πάνω σε ένα πελώριο τραπέζι σαν διάδρομο. Κάτω από το τραπέζι βρίσκονται ακόμη περισσότερες χορεύτριες, ενώ γύρω τους φαίνεται πως βγαίνουν φλόγες.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Antigoni Buxton χόρεψε πάνω σε τραπέζι στην πρώτη πρόβα στη σκηνή της Eurovision, δείτε φωτογραφίες
Η Antigoni Buxton χόρεψε πάνω σε τραπέζι στην πρώτη πρόβα στη σκηνή της Eurovision, δείτε φωτογραφίες
Η Antigoni Buxton χόρεψε πάνω σε τραπέζι στην πρώτη πρόβα στη σκηνή της Eurovision, δείτε φωτογραφίες
Η Antigoni Buxton χόρεψε πάνω σε τραπέζι στην πρώτη πρόβα στη σκηνή της Eurovision, δείτε φωτογραφίες

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε μετά την πρόβα της, η Antigoni Buxton δήλωσε πως νιώθει ευλογημένη για αυτή την εμπειρία: «Είμαι η Antigoni, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα, βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά. Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια. Νιώθω πολύ ευλογημένη», είπε.


Κλείσιμο
Η τραγουδίστρια αναμένεται να διαγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό της Eurovision, στις 14 Μαΐου, στην όγδοη θέση.
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης