Η Antigoni Buxton χόρεψε πάνω σε τραπέζι στην πρώτη πρόβα στη σκηνή της Eurovision, δείτε φωτογραφίες
Η Antigoni Buxton χόρεψε πάνω σε τραπέζι στην πρώτη πρόβα στη σκηνή της Eurovision, δείτε φωτογραφίες
Την εκπρόσωπο της Κύπρου θα πλαισιώνουν χορεύτριες και ένα σκηνικό με φλόγες
Την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision πραγματοποίησε η Antigoni Buxton που εκπροσωπεί την Κύπρο αυτή τη χρονιά και χόρεψε πάνω σε τραπέζι.
Η τραγουδίστρια, την Τρίτη 5 Μαΐου ερμήνευσε το «Jalla» στο στάδιο Stadthalle της Βιέννης και στον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού στο Instagram δημοσιεύτηκαν μία ημέρα αργότερα οι πρώτες φωτογραφίες από την εμφάνισή της. Η Antigoni Buxton, όπως φαίνεται στις εικόνες, φορά ένα λευκό φόρεμα με στρας, πέρλες και χάντρες, με το ένα μανίκι να είναι φτιαγμένο όλο από δαντέλα, και χορεύει μαζί με την χορευτική της ομάδα πάνω σε ένα πελώριο τραπέζι σαν διάδρομο. Κάτω από το τραπέζι βρίσκονται ακόμη περισσότερες χορεύτριες, ενώ γύρω τους φαίνεται πως βγαίνουν φλόγες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε μετά την πρόβα της, η Antigoni Buxton δήλωσε πως νιώθει ευλογημένη για αυτή την εμπειρία: «Είμαι η Antigoni, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα, βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά. Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια. Νιώθω πολύ ευλογημένη», είπε.
Η τραγουδίστρια αναμένεται να διαγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό της Eurovision, στις 14 Μαΐου, στην όγδοη θέση.
Η τραγουδίστρια, την Τρίτη 5 Μαΐου ερμήνευσε το «Jalla» στο στάδιο Stadthalle της Βιέννης και στον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού στο Instagram δημοσιεύτηκαν μία ημέρα αργότερα οι πρώτες φωτογραφίες από την εμφάνισή της. Η Antigoni Buxton, όπως φαίνεται στις εικόνες, φορά ένα λευκό φόρεμα με στρας, πέρλες και χάντρες, με το ένα μανίκι να είναι φτιαγμένο όλο από δαντέλα, και χορεύει μαζί με την χορευτική της ομάδα πάνω σε ένα πελώριο τραπέζι σαν διάδρομο. Κάτω από το τραπέζι βρίσκονται ακόμη περισσότερες χορεύτριες, ενώ γύρω τους φαίνεται πως βγαίνουν φλόγες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε μετά την πρόβα της, η Antigoni Buxton δήλωσε πως νιώθει ευλογημένη για αυτή την εμπειρία: «Είμαι η Antigoni, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα, βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά. Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια. Νιώθω πολύ ευλογημένη», είπε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η τραγουδίστρια αναμένεται να διαγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό της Eurovision, στις 14 Μαΐου, στην όγδοη θέση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα