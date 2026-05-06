Τραμπ για την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο: Το έργο προχωρά ταχύτερα από το χρονοδιάγραμμα, στα $400 εκατ. το κόστος
Ανέφερε ότι η αλλαγή στο κόστος προέκυψε έπειτα από «διεξοδικές μελέτες», καθώς αποφασίστηκε η αίθουσα να είναι περίπου διπλάσια σε μέγεθος και σημαντικά υψηλότερων προδιαγραφών
O Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του αναφέρθηκε στην κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στην ανατολική πλευρά του προεδρικού συγκροτήματος.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η αλλαγή στο κόστος του έργου προέκυψε έπειτα από «διεξοδικές μελέτες», καθώς αποφασίστηκε η αίθουσα να είναι περίπου διπλάσια σε μέγεθος και σημαντικά υψηλότερων προδιαγραφών σε σχέση με την αρχική πρόταση.
Σύμφωνα με τον Τραμπ, το αρχικό σχέδιο, με εκτιμώμενο κόστος 200 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν θα μπορούσε να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες για εκδηλώσεις, συναντήσεις αλλά και μελλοντικές ορκωμοσίες προέδρων.
Όπως υποστήριξε, το τελικό έργο, το οποίο χαρακτήρισε «υψηλότερης ποιότητας», αναμένεται να κοστίσει λιγότερο από 400 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ότι θα είναι «εντυπωσιακό και ασφαλές».
Παράλληλα, όπως είπε τα «fake news» προσπάθησαν να δημιουργήσουν την εικόνα υπέρβασης κόστους. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι το έργο προχωρά ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και με δαπάνες χαμηλότερες του προϋπολογισμού.
