Γιαννακόπουλος για Ολυμπιακό: «Με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί»
Αντίθετη προσέγγιση του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού από τους Αγγελόπουλους που επιχειρούν να απομακρύνουν την πίεση ενόψει της τελικής φάσης στο ΟΑΚΑ

Σε μια αιχμηρή ανάρτηση για τον Ολυμπιακό προχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την πρόκριση των «ερυθρολεύκων» με sweep επί της Μονακό, που τους φέρνει στο Telekom Center Athens για να διεκδικήσουν το τρόπαιο της Euroleague.

«Με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί θα πω εγώ», έγραψε ο «ισχυρός άνδρας» του Παναθηναϊκού AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα χαμογελαστό emoji που κλείνει το μάτι.

Νωρίτερα στο πριγκιπάτο οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος υποστήριξαν μεταξύ άλλων πως «δεν είμαστε φαβορί στο ΟΑΚΑ, αν ήταν τελικοί σε σειρά αγώνων ο Ολυμπιακός θα είχε σίγουρα δύο παραπάνω τίτλους».

Πηγή:www.gazzetta.gr
