Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η αδερφή του, ξανά σε πένθος ο τραγουδιστής
Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η αδερφή του, ξανά σε πένθος ο τραγουδιστής
Η αδερφή του τραγουδιστή, Πολυάννα έχασε τη μάχη της με τον καρκίνο - Πριν από έξι μήνες έφυγε από τη ζωή και η σύζυγός του, Κίλι Σφακιανάκη
Δύσκολες στιγμές βιώνει ξανά ο Νότης Σφακιανάκης, καθώς έφυγε από τη ζωή η αδερφή του, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», ο τραγουδιστής βρίσκεται ξανά σε πένθος λίγους μήνες μετά την απώλεια της συζύγου του, Κίλι.
Ο Νότης Σφακιανάκης, που τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και τα καλλιτεχνικά δρώμενα, είχε στενή σχέση με την εκλιπούσα αδερφή του, Πολυάννα.
Σημειώνεται, ότι πριν από έξι μήνες, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, στις 2 Νοεμβρίου έφυγε από τη ζωή και η σύζυγός του σε ηλικία 62 ετών. Λίγες ημέρες αργότερα, έγινε η αποτέφρωσή της στη Ριτσώνα σε κλειστό κύκλο, με την οικογένεια να σέβεται την τελευταία επιθυμία της Κίλι Σφακιανάκη, την οποία είχε διατυπώσει σε σημείωμα που άφησε πριν τον θάνατό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νότης Σφακιανάκης δεν είχε παρευρεθεί στην τελετή.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», ο τραγουδιστής βρίσκεται ξανά σε πένθος λίγους μήνες μετά την απώλεια της συζύγου του, Κίλι.
Ο Νότης Σφακιανάκης, που τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και τα καλλιτεχνικά δρώμενα, είχε στενή σχέση με την εκλιπούσα αδερφή του, Πολυάννα.
Σημειώνεται, ότι πριν από έξι μήνες, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, στις 2 Νοεμβρίου έφυγε από τη ζωή και η σύζυγός του σε ηλικία 62 ετών. Λίγες ημέρες αργότερα, έγινε η αποτέφρωσή της στη Ριτσώνα σε κλειστό κύκλο, με την οικογένεια να σέβεται την τελευταία επιθυμία της Κίλι Σφακιανάκη, την οποία είχε διατυπώσει σε σημείωμα που άφησε πριν τον θάνατό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νότης Σφακιανάκης δεν είχε παρευρεθεί στην τελετή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα