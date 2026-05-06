Νότης Σφακιανάκης: Αν δεν ήταν εκείνος δεν θα υπήρχε κανένας μας, είναι το μικρό μας, το αγαπημένο μας, έλεγε η αδερφή του που έφυγε από τη ζωή
Νότης Σφακιανάκης: Αν δεν ήταν εκείνος δεν θα υπήρχε κανένας μας, είναι το μικρό μας, το αγαπημένο μας, έλεγε η αδερφή του που έφυγε από τη ζωή
Όταν έφυγε από την Κω και πήγε στην Αθήνα, ήμουν για έναν μήνα άρρωστη, μου έλειψε πάρα πολύ, έλεγε η αδερφή του τραγουδιστή σε συνέντευξή της
Με λόγια αγάπης και εκτίμησης μιλούσε η αδερφή του Νότη Σφακιανάκη, που έφυγε από τη ζωή, για τη σχέση τους, αναφέροντας σε συνέντευξή της, ότι ο καλλιτέχνης υπήρξε στήριγμα για όλη την οικογένεια.
Η Πολυάννα Σφακιανάκη που έφυγε από τη ζωή χάνοντας τη μάχη της με τον καρκίνο, ζούσε στην Κω, όπου μεγάλωσε ο τραγουδιστής. Την Τετάρτη 6 Μαΐου, αφότου κυκλοφόρησε η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της γυναίκας, προβλήθηκε στο «Buongiorno» απόσπασμα από συνέντευξη της εκλιπούσας στην εκπομπή «Gala», όπου μιλούσε για τον Νότη Σφακιανάκη.
Περιγράφοντας τη σχέση του καλλιτέχνη με την οικογένειά του, η αδερφή του ανέφερε ότι τους βοηθούσε με κάθε τρόπο, προσθέτοντας ότι αν και το μικρότερο μέλος, φρόντιζε να μην λείπει σε κανέναν τίποτα: «Κατά καιρούς βγαίνουν πολλοί και λένε διάφορα και εκνευρίζομαι, διότι είναι αναλήθειες και είναι και από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Νότη. Αυτό είναι που με εκνευρίζει αφάνταστα. Δηλαδή λένε ότι ο Νότης στο νυχτερινό κέντρο δεν αφήνει άνθρωπο να χορέψει, πράγμα που δεν ευσταθεί. Λένε πολλά, ότι δεν έχει καλή σχέση με τους δικούς του, που αυτό δεν στέκει με τίποτα. Ο πατέρας μου αρρώστησε και τα έκανε όλα ο Νότης. Αν δεν ήταν εκείνος, δεν θα υπήρχε κανένας μας. Όλους εκείνος μας στηρίζει. Είναι το μικρό μας, το αγαπημένο μας, και όταν ακούω διάφορα που λένε, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους να έχουν έναν τέτοιο γιο και έναν τέτοιο αδερφό».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η αδερφή του τραγουδιστή είχε σχολιάσει πόσο της έλειψε ο Νότης Σφακιανάκης την περίοδο που μετακόμισε από την Κω στην Αθήνα για να ξεκινήσει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα: «Ήμασταν πολύ δεμένα αδέρφια, έτσι μας είχαν μάθει οι γονείς μας και ο παππούς με τη γιαγιά μας που μας μεγάλωσαν. Όταν ο Νότης έφυγε από την Κω και πήγε στην Αθήνα για να ψάξει την τύχη του στο τραγούδι, εγώ για έναν μήνα ήμουν άρρωστη. Ήταν μικρότερός μου και τον ντάντευα από μικρό σαν πιο μεγάλη. Μου έλειψε πάρα πολύ, ήταν πολύ άσχημη περίοδος για εμένα».
Ο Νότης Σφακιανάκης, έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κίλι, βυθίστηκε ξανά σε πένθος, με τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια της αδερφής του, Πολυάννας να δημοσιεύεται την Τετάρτη στην εφημερίδα «Espresso».
Η Πολυάννα Σφακιανάκη που έφυγε από τη ζωή χάνοντας τη μάχη της με τον καρκίνο, ζούσε στην Κω, όπου μεγάλωσε ο τραγουδιστής. Την Τετάρτη 6 Μαΐου, αφότου κυκλοφόρησε η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της γυναίκας, προβλήθηκε στο «Buongiorno» απόσπασμα από συνέντευξη της εκλιπούσας στην εκπομπή «Gala», όπου μιλούσε για τον Νότη Σφακιανάκη.
Περιγράφοντας τη σχέση του καλλιτέχνη με την οικογένειά του, η αδερφή του ανέφερε ότι τους βοηθούσε με κάθε τρόπο, προσθέτοντας ότι αν και το μικρότερο μέλος, φρόντιζε να μην λείπει σε κανέναν τίποτα: «Κατά καιρούς βγαίνουν πολλοί και λένε διάφορα και εκνευρίζομαι, διότι είναι αναλήθειες και είναι και από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Νότη. Αυτό είναι που με εκνευρίζει αφάνταστα. Δηλαδή λένε ότι ο Νότης στο νυχτερινό κέντρο δεν αφήνει άνθρωπο να χορέψει, πράγμα που δεν ευσταθεί. Λένε πολλά, ότι δεν έχει καλή σχέση με τους δικούς του, που αυτό δεν στέκει με τίποτα. Ο πατέρας μου αρρώστησε και τα έκανε όλα ο Νότης. Αν δεν ήταν εκείνος, δεν θα υπήρχε κανένας μας. Όλους εκείνος μας στηρίζει. Είναι το μικρό μας, το αγαπημένο μας, και όταν ακούω διάφορα που λένε, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους να έχουν έναν τέτοιο γιο και έναν τέτοιο αδερφό».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η αδερφή του τραγουδιστή είχε σχολιάσει πόσο της έλειψε ο Νότης Σφακιανάκης την περίοδο που μετακόμισε από την Κω στην Αθήνα για να ξεκινήσει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα: «Ήμασταν πολύ δεμένα αδέρφια, έτσι μας είχαν μάθει οι γονείς μας και ο παππούς με τη γιαγιά μας που μας μεγάλωσαν. Όταν ο Νότης έφυγε από την Κω και πήγε στην Αθήνα για να ψάξει την τύχη του στο τραγούδι, εγώ για έναν μήνα ήμουν άρρωστη. Ήταν μικρότερός μου και τον ντάντευα από μικρό σαν πιο μεγάλη. Μου έλειψε πάρα πολύ, ήταν πολύ άσχημη περίοδος για εμένα».
Ο Νότης Σφακιανάκης, έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κίλι, βυθίστηκε ξανά σε πένθος, με τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια της αδερφής του, Πολυάννας να δημοσιεύεται την Τετάρτη στην εφημερίδα «Espresso».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα