Γιάννης Τσορτέκης: Είχα ένα πολύ σοβαρό τροχαίο κάποια στιγμή, πήγα και ήρθα





Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφερόμενος στη συμπεριφορά του ως οδηγός και στο πώς αντιμετωπίζει την καθημερινότητα στον δρόμο, σημείωσε: « Με εκνευρίζει η κίνηση, γι’ αυτό και δεν θα γινόμουν ταξιτζής στην Αθήνα ή σε κάποια πόλη. Αυτό δεν το αντέχω. Δεν κορνάρω με τίποτε, γιατί είναι άσκηση αυτό. Δεν κόρναρα ποτέ, γιατί σκέφτομαι ότι σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να βρεθώ κι εγώ. Αυτό είναι πάντα δεδομένο, αλλά ναι θα μου σπάσουν τα νεύρα» .

Σε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο που είχε στο παρελθόν αναφέρθηκε ο Γιάννης Τσορτέκης , δηλώνοντας ότι είχε κινδυνέψει η ζωή του.Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 5 Μαΐου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για μια προσωπική εμπειρία από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητό του, περιγράφοντας τον φόβο που ένιωσε αρχικά, τον οποίο ωστόσο στη συνέχεια κατάφερε να τον ξεπεράσει.Ειδικότερα, ο Γιάννης Τσορτέκης δήλωσε ότι το ατύχημα που είχε θα μπορούσε να του στοιχίσει τη ζωή: «Όλα τυχαία είναι στη ζωή. Είχα και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο κάποια στιγμή. Πήγα και ήρθα. Φοβάμαι προς στιγμήν. Τότε είχα φοβηθεί, είχα μαζευτεί, και μετά εφόσον συνέχισα να ζω σαν άνθρωπος, ξανανοίχτηκα. Ήταν με το αυτοκίνητο. Με τη μηχανή δεν μου έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύς καιρός που απολαμβάνω την οδήγηση και σε μεγάλη ταχύτητα και σε μικρή».