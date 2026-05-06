Προήχθη ο εφέτης αν και εκκρεμεί εναντίον του πειθαρχική έρευνα για την υπόθεση του μεγαλοξενοδόχου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με την οποία προάγεται ο 65χρονος δικαστής του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την διάρκεια των διασκέψεων σε υπόθεση η οποία είχε οικονομικό αντικείμενο που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.



Την ίδια στιγμή που για την υπόθεση αυτή διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και παράλληλα διενεργείται πειθαρχική έρευνα από το Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με την οποία ο 65χρονος δικαστής του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών -που έκανε το γαϊτανάκι των αλλαγών στην συγκεκριμένη υπόθεση- προάγεται. Και όχι μόνο προάγεται, αλλά προάγεται αναδρομικά από 1.7.2024 και παράλληλα με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζεται η σειρά αρχαιότητάς του στην επετηρίδα.



Μιχάλη Πικραμένου, ενώ αντίθετα στην πλειοψηφία -πάντα κατά τις ίδιες πληροφορίες- ήταν πρόσωπο από την Επιτροπεία Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.



Ειδικότερα, η σκανδαλώδεις αυτή υπόθεση αφορά την οικονομική διαμάχη γνωστού ξενοδοχειακού ομίλου με ρίζες από την Κρήτη, που έχει με τοΘΕΜΑ. Και προσλαμβάνει διαστάσεις το όλο θέμα, που έχει οσμή σκανδάλου, καθώς πέρα από την πειθαρχική έρευνα που έχει ξεκινήσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την ποινική προκαταρκτική έρευνα που διεξάγεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αλλά και την προαγωγή του 65χρονου δικαστή, κατατέθηκε και μήνυση.



Η μήνυση κατατέθηκε σε βάρος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου στην υπόθεση αυτή, μήνυση η οποία στην ουσία φωτογραφίζει τον προεδρεύοντα Εφέτη που άλλαζε κατά τις επιθυμίες του, την σύνθεση και ενώ η υπόθεση είχε συζητηθεί στο ακροατήριο και ήταν στο στάδιο των διασκέψεων κεκλεισμένων των θυρών. Η μήνυση κατατέθηκε από έναν εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος που είναι διάδικος στην υπόθεση αυτή, καθώς ο ξενοδοχειακός όμιλος διεκδικεί από το ΞΕΕ τα εκατό εκατομμύρια ευρώ. Μηνυτής είναι ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος.



Ολυμπιακών Αγώνων, το 2004 στην Αθήνα, όταν ο ξενοδοχειακός όμιλος είχε καταθέσει αγωγή-αίτηση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε βάρος του ΞΕΕ, ισχυριζόμενος ότι από την ματαίωση σύµβασης μίσθωσης έκτασης 326 στρεµµάτων στο Λαγονήσι, διάρκειας 40 ετών, είχε διαφυγόντα κέρδη.



Έτσι, διεκδίκησε το ποσό των 60.925.868 ευρώ και επιπρόσθετα 3 εκατ. ευρώ, για ηθική βλάβη λόγω μείωσης της επαγγελματικής του φήμης. Το ποσό αυτό μετά την παρέλευση τόσο δεκαετιών, υπολογιζόμενων με τους νόμιμούς τόκους, έχει ανέλθει στα εκατό εκατ. ευρώ. Μάλιστα, εν όψει του ότι η υπόθεση εκ των πραγμάτων θα επανασυζητηθεί, το ποσό αυτό θα ξεπεράσει τα εκατό εκ. ευρώ.



Η επίμαχη υπόθεση αναπέμφθηκε από το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, καθώς κρίθηκε ότι χρειάζονται διευκρινίσεις ως προς τα πραγματικά περιστατικά. Στην συνέχεια η υπόθεση συζητήθηκε σε τριμελή σύνθεση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με παρεδρεύοντα τον εφέτη Α.Τ., εισηγήτρια την εφέτη Α.Μ. και μέλος την επίσης εφέτη Ε.-Μ.Λ.



Κλείσιμο βρισκόταν η υπόθεση στο στάδιο της διάσκεψης, ο Α.Τ. έκανε ένα γαϊτανάκι επανειλημμένων αλλαγών στη νόμιμη σύνθεση του δικαστηρίου, οι οποίες μάλιστα καταγράφονται στα πρακτικά συζήτησης της υπόθεσης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έναρξη της διάσκεψης που ξεκίνησε 19.1.2026, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προτίθεται να αλλάξει την σύνθεση του δικαστηρίου. Μετά από αντιδράσεις των δύο άλλων μελών, ο Α.Τ. διαβεβαίωσε ότι η σύνθεση θα παραμείνει ως έχει. Έτσι, ξεκίνησε η διάσκεψη και η εισηγήτρια Α.Μ. γνωστοποίησε ότι ήταν απορριπτική στην οικονομική διεκδίκηση του Ομίλου. Αντίθετα ο πρόεδρος απάντησε ότι έχει μελετήσει την υπόθεση και έχει άλλη άποψη. Το τρίτο μέλος της σύνθεσης, η Ε.-Μ.Λ., δήλωσε ότι επιφυλάσσεται να μελετήσει την υπόθεση και να απαντήσει στην επόμενη διάσκεψη.



Πριν την έναρξη της επόμενης, δεύτερης, διάσκεψης (16.2.2026) ο πρόεδρος γνωστοποίησε ότι είχε αλλάξει την σύνθεση και πλέον η Ε.-Μ.Λ. δεν ήταν μέλος, χωρίς ωστόσο η αποβληθείσα να έχει δηλώσει υπηρεσιακό κώλυμα ή λόγους ανωτέρας βίας. Παρ΄ όλα αυτά, αντικαταστάθηκε από την Γ.Κ.



Τα υπόλοιπα δύο μέλη της σύνθεσης αντέδρασαν στην αλλαγή αυτή και ο πρόεδρος επανάφερε στην σύνθεση την Ε.-Μ.Λ. Όμως, στην αμέσως επόμενη διάσκεψη, ο πρόεδρος έκανε νέα αλλαγή, επικαλούμενος ότι ο καθορισμός της σύνθεσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του προέδρου. Κάτι που δημιούργησε νέα αντίδραση των δύο άλλων μελών της σύνθεσης. Κατόπιν αυτών, ο προεδρεύων αναγκάστηκε να επαναφέρει την αρχική σύνθεση.



Στην συνέχεια τα άλλα δύο μέλη της σύνθεσης υπέβαλαν αναφορά σε βάρος του συναδέλφου τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην γενική Επιτροπεία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και παράλληλα υπέβαλαν δήλωση αποχής από την συγκεκριμένη υπόθεση και τέσσερεις μέρες αργότερα υπέβαλε και ο πρόεδρος. Ήδη, η Ε.-Μ.Λ. και η Α.Μ. στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που έχει ξεκινήσει καταθέσαν χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.



Η μήνυση Τώρα, ο κ. Λαζαράτος κατέθεσε μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά οποιουδήποτε ευθυνόμενου προσώπου, όπως αυτό θα προκύψει κατά την προκαταρκτική έρευνα της υπόθεσης που ήδη διεξάγεται.



Ο μηνυτής αφού επικαλείται το δημοσίευμα του ΘΕΜΑΤΟΣ της περασμένης Κυριακής, υπογραμμίζει ότι ο τελέσας τις μεταβολές στη σύνθεση είναι ο προεδρεύων της συγκεκριμένης σύνθεσης, ο οποίος μάλιστα πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα του ΘΕΜΑΤΟΣ είχε εγγράφως αναγνωρίσει την πράξη του αυτή παρέχων εξηγήσεις κατά την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του, δηλώνοντας μάλιστα ότι προέβη στις ως άνω ενέργειες μόλις αντιλήφθηκε την απορριπτική πρόταση της εισηγήτριας της υπόθεσης.



Και συνεχίζει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής, ότι επειδή από τα συγκεκριμένα περιστατικά έχει αποδειχτεί ότι σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα έχουν διαπραχθεί, μεταξύ των άλλων, τα αδικήματα της νόθευσης δικαστικού εγγράφου και της ψευδούς βεβαίωσης.



Εξάλλου, συνεχίζει ο κ. Λαζαράτος, πλέον των εν λόγω δύο αυτών αδικημάτων, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να αποδειχθεί ότι έχουν διαπραχθεί επιπρόσθετα τα αδικήματα της παραβίασης της μυστικότητας των δικαστικών διασκέψεων και της υπεξαγωγής εγγράφων.



Οι πράξεις αυτές, σύμφωνα με τον μηνυτή, οδηγούν σε παραβίαση της συνταγματικής αρχής της στέρησης του φυσικού δικαστή (άρθρο 8 του Συντάγματος).