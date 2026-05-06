Η Σίλια Κριθαριώτη έντυσε τη δημοφιλή τραγουδίστρια Ciara για το Met Gala 2026
Βίντεο από τη συνάντηση των δύο γυναικών κατά τις πρόβες για το πιο διάσημο event μόδας στον κόσμο
Με δημιουργία Σίλια Κριθαριώτη εμφανίστηκε στο Met Gala η αγαπητή στο παγκόσμιο κοινό τραγουδίστρια Ciara.
H εμφάνισή της έκλεψε τις εντυπώσεις και η Ελληνίδα σχεδιάστρια δήλωσε: «Για το Met Gala 2026, είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να ντύσουμε την εκθαμβωτική Ciara στο The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute με μια custom δημιουργία μας που αποτελεί σπουδή πάνω στο γυναικείο σώμα και την κίνηση. Με έμπνευση το φετινό θέμα "Fashion is Art", η εμβληματική μορφή της Νεφερτίτης μετουσιώνεται σε ένα σύγχρονο, γλυπτό φόρεμα, μέσα από την πολύτιμη δεξιοτεχνία του ιστορικότερου ατελιέ της Αθήνας».
Με χρυσό, ολοκέντητο και με statement μέταλλο να τυλίγει το πάνω μέρος του σώματός της, η δημιουργία αυτή αναδείχτηκε δικαίως σε μία από τις best dressed εμφανίσεις της πιο σπουδαίας βραδιάς για τη μόδα παγκοσμίως. Στο βίντεο που εξασφαλίσαμε αποκλειστικά, θα πάρετε μια γεύση από τη συνάντηση των δύο γυναικών κατά τις πρόβες.
