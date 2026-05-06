Πέθανε η αδερφή του Τόνυ Μαυρίδη: Ήσουν και θα είσαι η χαρά της ζωής, έγραψε ο μουσικός παραγωγός
Πέθανε η αδερφή του Τόνυ Μαυρίδη: Ήσουν και θα είσαι η χαρά της ζωής, έγραψε ο μουσικός παραγωγός
Ο μουσικός παραγωγός αποχαιρέτισε την αδερφή του μέσω αναρτήσεων στα social media
Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Τόνυ Μαυρίδης, καθώς έφυγε από τη ζωή η αδερφή του.
Ο μουσικός παραγωγός αποχαιρέτισε την αδερφή του μέσω αναρτήσεων που έκανε την Τρίτη 5 Μαΐου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μέσω story μία φωτογραφία της εκλιπούσας, σημειώνοντας: «Ήσουν και θα είσαι η χαρά της ζωής».
Δείτε την ανάρτησή του
Σε άλλη δημοσίευσή του, που συνοδευόταν από βίντεο με τραγούδι, ακούγονταν οι στίχοι «έφυγες νωρίς και ζω μέσα στα σκοτάδια, με μισή καρδιά γεμάτη από σημάδια. Με άφησες με ανοιχτή πληγή», με τον Τόνυ Μαυρίδη να σχολιάζει «σ’ αγαπώ».
Στις αρχές του Μαρτίου, ο μουσικός παραγωγός είχε μοιραστεί με τους ακολούθους του μία ακόμη δυσάρεστη είδηση για τη νοσηλεία του πατέρα του. Αναρτώντας μία κοινή εικόνα τους από το νοσοκομείο, είχε γράψει: «Μπαμπά μου χρόνια πολλά δυστυχώς αυτά τα γενέθλια σου θα τα κάνουμε όμως, σύντομα θα γίνεις καλά και έχουμε όλα τα χρόνια μπροστά μας. Κράτα γερά».
Ο μουσικός παραγωγός αποχαιρέτισε την αδερφή του μέσω αναρτήσεων που έκανε την Τρίτη 5 Μαΐου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μέσω story μία φωτογραφία της εκλιπούσας, σημειώνοντας: «Ήσουν και θα είσαι η χαρά της ζωής».
Δείτε την ανάρτησή του
Σε άλλη δημοσίευσή του, που συνοδευόταν από βίντεο με τραγούδι, ακούγονταν οι στίχοι «έφυγες νωρίς και ζω μέσα στα σκοτάδια, με μισή καρδιά γεμάτη από σημάδια. Με άφησες με ανοιχτή πληγή», με τον Τόνυ Μαυρίδη να σχολιάζει «σ’ αγαπώ».
Στις αρχές του Μαρτίου, ο μουσικός παραγωγός είχε μοιραστεί με τους ακολούθους του μία ακόμη δυσάρεστη είδηση για τη νοσηλεία του πατέρα του. Αναρτώντας μία κοινή εικόνα τους από το νοσοκομείο, είχε γράψει: «Μπαμπά μου χρόνια πολλά δυστυχώς αυτά τα γενέθλια σου θα τα κάνουμε όμως, σύντομα θα γίνεις καλά και έχουμε όλα τα χρόνια μπροστά μας. Κράτα γερά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα