Στην Αθήνα έως το τέλος του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η πρέσβης των ΗΠΑ επισκέφθηκε το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και αποκάλυψε την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη χώρα μας – Τι είπε για Χέγκσεθ και Ρούμπιο
Την Αθήνα θα επισκεφθεί έως το τέλος του 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπε σε δηλώσεις της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά την διάρκεια της επίσκεψής της στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ το μεσημέρι της Τρίτης.
Στο πλαίσιο συζήτησης που είχε η κυρία Γκίλφοϊλ με δημοσιογράφους, έκανε αναφορά και στους Αμερικανούς υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ αντίστοιχα αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενη παρουσία τους στην Ελλάδα στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην περιοχή και συγκεκριμένα στην Τουρκία για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη γειτονική χώρα.
Δείτε το βίντεο από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ:
Κυβερνητικές πηγές δήλωναν πάντως άγνοια: «Σχετικά με τα δημοσιεύματα περί επίσκεψης Τραμπ, δεν γνωρίζουμε κάτι. Αν υπάρξει οτιδήποτε θα ενημερωθείτε» ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται πως η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε αποκαλύψει τον περασμένο Φεβρουάριο πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ερχόταν στην Ελλάδα, σχολιάζοντας πως «θα είναι απίστευτη τιμή για την χώρα».
Η επικείμενη επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η χρονική σύμπτωση με τον εορτασμό των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία προσδίδει επιπλέον συμβολισμό στην επίσκεψη κατά την οποία, δεν αποκλείεται να γίνουν συζητήσεις για την αμυντική συνεργασία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού και στρατηγικού κόμβου.
Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων στην χώρα μας επιβεβαιώνει τη διαρκή αναβάθμιση των διμερών σχέσεων και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανακατατάξεων στη διεθνή σκηνή, με την περιοχή να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη Δύση.
