Δεκαέξι χρόνια μετά το έγκλημα στη Marfin οι δράστες παραμένουν «κουκουλοφόροι»: Ανώνυμοι, ασύλληπτοι, ατιμώρητοι
Τα λάθη και τα κενά στην έρευνα αμέσως μετά τη φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους οι τρεις τραπεζικοί υπάλληλοι
Στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου που ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν «κουκουλοφόροι».
Οι δράστες, είχαν παρεισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Εριξαν τις μολότοφ επειδή μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι και γνώριζαν πως με τις ενέργειές τους έθεταν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές τους.
Περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της εμπρηστικής, και όπως αποδείχτηκε φονικής, επίθεσης μέσα στο νεοκλασικό κτίριο, με τους τρεις να αφήνουν την τελευταία τους πνοή από τη φωτιά που προκάλεσαν οι μολότοφ των δολοφόνων. Δεκαέξι χρόνια μετά, οι δράστες παραμένουν «κουκουλοφόροι»: Ανώνυμοι, ασύλληπτοι και ατιμώρητοι.
Παρά την αρχική αισιοδοξία ότι οι δράστες θα λογοδοτούσαν άμεσα στη δικαιοσύνη, αυτό δεν έχει γίνει ακόμη και σήμερα. Πλέον οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που μελετούν τα στοιχεία και τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί τόσο κατά τις κρίσιμες ώρες, όσο και στην έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώνουν ότι έγιναν τέσσερα κρίσιμα λάθη, που είχαν ως αποτέλεσμα η έρευνα να μην τελεσφορήσει.
Ταυτόχρονα η μη σύλληψη των δραστών έριξε νερό στο μύλο των θεωριών πως πίσω από την επίθεση βρίσκονται μυστικές υπηρεσίες ή κάποιοι παρακρατικοί μηχανισμοί που ήθελαν να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις και να τρομάξουν την κοινή γνώμη.
Τα τέσσερα κενά στην έρευναΕλλιπές υλικό από κάμερες: Οι αστυνομικοί συνέλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας μόνο από λίγα καταστήματα που βρίσκονται δίπλα από το υποκατάστημα. Έμπειροι αξιωματικοί τονίζουν στο protothema.gr πως αυτό ήταν ένα κενό που στοίχισε στην έρευνα, καθώς χάθηκαν σημαντικά στοιχεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αρχές συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας κατά μήκος όλης της πορείας των ατόμων, ώστε να καταφέρουν να φτάσουν στη στιγμή που ο δράστης ή οι δράστες θα κάνουν το λάθος ή τουλάχιστον θα δώσουν κάποιο στοιχείο που θα πάει ένα βήμα παρακάτω την υπόθεση. Εδώ δεν έγινε κάτι τέτοιο, με την Κρατική Ασφάλεια να μην ζητά ούτε το υλικό από τις κάμερες του σταθμού του Μετρό.
Η εμπλοκή Marfin - Ιανού: Η Κρατική έστειλε κατηγορούμενα στα δικαστήρια άτομα που δεν είχαν σχέση με τον εμπρησμό της Marfin, αλλά με την επίθεση στο βιβλιοπωλείο Ιανός που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και έγινε σχεδόν ταυτόχρονα. Δεν είχαν καταφέρει, με απλά λόγια, οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί να καταλάβουν και να τεκμηριώσουν ποιος συμμετείχε σε τι, στελνοντας τη δικογραφία σε εντελώς λάθος κατεύθυνση, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους δράστες.
Η ασυνεννοησία μεταξύ κομβικών υπηρεσιών που θα μπορούσαν να συνδράμουν στις έρευνες: Τη δικογραφία την είχε η Κρατική Ασφάλεια, καθώς η ΕΛΑΣ πίσω από τη δολοφονική επίθεση έβλεπε άτομα του αναρχικού χώρου· ωστόσο δεν υπήρξε καμία συνδρομή από την Αντιτρομοκρατική σε επίπεδο ερευνών, που θα βοηθούσε την Κρατική να συλλέξει ζωτικής σημασίας στοιχεία. Επίσης η ΕΥΠ, παρά το γεγονός ότι σε μια πορεία τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από εγκληματικές ενέργειες, δεν έπαιξε τον ρόλο που θα περίμενε κανείς στην υπόθεση, όπως την αναζήτηση πληροφοριών για πρόσωπα, κινήσεις πριν και μετά τον φονικό εμπρησμό.
Η μη άρση του τηλεφωνικού απορρήτου την ημέρα της επίθεσης: Αν είχε ζητηθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά τον φονικό εμπρησμό η Κρατική Ασφάλεια, από τις αναλύσεις που θα γίνονταν στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, θα μπορούσε να διαπιστώσει ποιος βρισκόταν πού, ώστε είτε να βγάλει κάποιους από το κάδρο των ερευνών είτε να οδηγηθεί σε άτομα που δεν θεωρούσε ότι εμπλέκονται στην υπόθεση. Αντιθέτως η έρευνα κινήθηκε στα τυφλά με τα γνωστά αποτελέσματα.
Πού είναι οι δράστες;Δεκαέξι χρόνια μετά, οι δράστες κυκλοφορούν ελεύθεροι, με την υπόθεση για την ΕΛΑΣ να αποτελεί ένα ανοιχτό κεφάλαιο που θα πρέπει να κλείσει, με τους δράστες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη.
Από την αστυνομία είναι ξεκάθαρο πως ο εμπρησμός της Marfin ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο από «κουκουλοφόρους» που ανήκουν στον λεγόμενο αναρχικό χώρο, οι οποίοι λόγω των αλυσιδωτών λαθών της Αστυνομίας παραμένουν ασύλληπτοι, με κάποιους να προσπαθούν να απεμπλακούν άμεσα από τον χώρο που ενορχήστρωσε την επίθεση, και με όλους τους πραγματικούς δράστες να κρατούν το στόμα τους κλειστό.
