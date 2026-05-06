Η Μπίλι Άιλις μίλησε για τη μάχη της με το σύνδρομο Τουρέτ: Κάνω ό,τι μπορώ για να καταπιέζω όλα τα τικ μου συνεχώς
Η τραγουδίστρια εξήγησε πόσο απαιτητικό είναι να ελέγχει τα συμπτώματά της στις δημόσιες εμφανίσεις

Για τη μάχη της με τον σύνδρομο Τουρέτ μίλησε η Μπίλι Άιλις, σημειώνοντας πως κάνει ό,τι μπορεί για να καταπιέζει τα τικ της συνεχώς.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Good Hang», η 24χρονη τραγουδίστρια περιέγραψε πώς προσπαθεί να ελέγξει τα συμπτώματά της κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων αλλά και τον εμφανίσεών της.

«Κάνω ό,τι μπορώ για να καταπιέσω όλα τα τικ μου συνεχώς», ανέφερε η Μπίλι Άιλις, εξηγώντας ότι μόλις απομακρυνθεί από το κοινό, αφήνει το σώμα της να εκφραστεί ελεύθερα.

Billie Eilish | Good Hang with Amy Poehler


Η ίδια αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε σε ηλικία 11 ετών και στάθηκε ιδιαίτερα στην έλλειψη κατανόησης γύρω από τη διαταραχή, τονίζοντας ότι πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πως η καταπίεση των τικ είναι εξαντλητική και πως δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα: «Νομίζω ότι αυτό που είναι δύσκολο με όσους δεν καταλαβαίνουν τι είναι το Τουρέτ είναι ότι, αν αρχίσω να έχω μια κρίση με τικ, οι άνθρωποι λένε “είσαι καλά;”. Αλλά είναι σαν… αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό για μένα και δεν το αντιλαμβάνομαι καν», επισήμανε και πρόσθεσε: «Κάποιοι δεν έχουν καν την “πολυτέλεια” να καταπιέσουν καθόλου τα συμπτώματα, με κανέναν τρόπο. Αυτή η έλλειψη κατανόησης είναι πραγματικά απογοητευτική για κάποιον με Τουρέτ».

Η Μπίλι Άιλις είχε μιλήσει για τη νευρολογική αυτή διαταραχή αφού εμφάνισε ένα τικ κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στην τέταρτη σεζόν της εκπομπής του «My Next Guest Needs No Introduction», το 2022.

Όπως είχε αναφέρει: «Δεν κάνω εμφανή τικ, γιατί τα βασικά τικ που κάνω συνεχώς, όλη μέρα, είναι όπως να κουνάω το αυτί μου μπρος-πίσω, να σηκώνω το φρύδι μου, να “κλικάρω” τη γνάθο μου… να σφίγγω το χέρι μου εδώ και αυτό εδώ, να σφίγγω αυτούς τους μύες. Αυτά είναι πράγματα που δεν θα παρατηρούσες ποτέ αν απλώς μιλούσες μαζί μου, αλλά για μένα είναι πολύ εξαντλητικά».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι το να ανοιχτεί και να μιλήσει για το Τουρέτ την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μόνη.
