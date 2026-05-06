Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Η Μαριέλλα Φασούλα έχει μια δεύτερη ευκαιρία στο WNBA με τις Τορόντο Τέμπο
Η Μαριέλλα Φασούλα έχει μια δεύτερη ευκαιρία στο WNBA με τις Τορόντο Τέμπο
Η Ελληνίδα σέντερ με την ολοκλήρωση του δοκιμαστικού συμβολαίου που είχε στις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιριζ, υπέγραψε developmental contract με την ομάδα από τον Καναδά
Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ στο γυναικείο επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ έχει αρχίσει (8/5) και η Μαριέλλα Φασούλα εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα κατακτήσει το αμερικανικό όνειρο έστω και μέσω... Καναδά!
Η κόρη του παλαίμαχου Έλληνα σέντερ εδώ και ένα μήνα περίπου βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου αρχικά υπέγραψε δοκιμαστικό συμβόλαιο με τις Βάλκιριζ, ενώ με την ολοκλήρωση του μεταφέρθηκε στην ανατολική πλευρά του Καναδά και στις Τορόντο Τέμπο!
Η ομάδα, που ιδρύθηκε το 2024 αλλά θα κάνει φέτος το ντεμπούτο της στη λίγκα, προσέφερε στη Φασούλα το πρώτο από τα δύο Developmental Contract (αναπτυξιακά συμβόλαια) που προβλέπονται στη νέα συλλογική σύμβαση.
Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση που υπογράφηκε, οι ομάδες του WNBA εκτός από τις 12 παίκτριες που πρέπει να έχουν υποχρεωτικά στο ρόστερ, πλέον επιτρέπεται να προσθέσουν σ’ αυτό έως και δύο “ παίκτριες ανάπτυξης” οι οποίες έχουν 0-3 χρόνια παρουσίας στο πρωτάθλημα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι οργανισμοί μπορούν, αφενός να επενδύσουν στην εξέλιξη των νέων παικτριών χωρίς αυτές να καταλαμβάνουν μια κανονική θέση στο ρόστερ, (οι περιορισμοί υποχρέωναν τις ομάδες του WNBA να τις αποδεσμεύουν για να καλύπτουν άμεσες αγωνιστικές ανάγκες) και αφετέρου, να τους δώσουν χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
Κάθε αθλήτρια με το συγκεκριμένο συμβόλαιο μετέχει κανονικά σε όλες τις υποχρεώσεις της ομάδας και έχει δικαίωμα να αγωνιστεί έως 12 αγώνες κάθε αγωνιστική περίοδο.
Στις Τορόντο Τέμπο η Φασούλα θα βρει -μεταξύ άλλων- την Βελγίδα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Τζούλι Αλεμάντ, τη Λιθουανή φόργουορντ και κάτοχο του EuroCup με την Μερσίν, Λάουρα Τζουσκάιτε, την παίκτρια της Εθνικής Γερμανίας, Νιάρα Σάμπαλι, αλλά και την Kίκι Ράις. Την 22άχρονη γκαρντ που επιλέχθηκε από την ομάδα στο εφετινό ντραφτ (νούμερο 6) και απόφοιτη του UCLA πρωταθλήτρια ομάδα του WNCAA, της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Προπονήτρια στις Τορόντο Τέμπο είναι η πολύπειρη Αυστραλή, Σάντι Μπροντέλο, η οποία το 2024 οδήγησε τις Νιου Γιορκ Λίμπερτι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού, ενώ το 2022, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών ως κόουτς της Εθνικής ομάδας της Αυστραλίας.
Εάν πάρει χρόνο συμμετοχής, η Φασούλα θα γίνει η πέμπτη Ελληνίδα που θα αγωνιστεί στο WNBA, μετά τις Αναστασία Κωστάκη, Εβίνα Μάλτση, Ζωή Δημητράκου και Τζάκι Γεμελος
Η κόρη του παλαίμαχου Έλληνα σέντερ εδώ και ένα μήνα περίπου βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου αρχικά υπέγραψε δοκιμαστικό συμβόλαιο με τις Βάλκιριζ, ενώ με την ολοκλήρωση του μεταφέρθηκε στην ανατολική πλευρά του Καναδά και στις Τορόντο Τέμπο!
Η ομάδα, που ιδρύθηκε το 2024 αλλά θα κάνει φέτος το ντεμπούτο της στη λίγκα, προσέφερε στη Φασούλα το πρώτο από τα δύο Developmental Contract (αναπτυξιακά συμβόλαια) που προβλέπονται στη νέα συλλογική σύμβαση.
Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση που υπογράφηκε, οι ομάδες του WNBA εκτός από τις 12 παίκτριες που πρέπει να έχουν υποχρεωτικά στο ρόστερ, πλέον επιτρέπεται να προσθέσουν σ’ αυτό έως και δύο “ παίκτριες ανάπτυξης” οι οποίες έχουν 0-3 χρόνια παρουσίας στο πρωτάθλημα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι οργανισμοί μπορούν, αφενός να επενδύσουν στην εξέλιξη των νέων παικτριών χωρίς αυτές να καταλαμβάνουν μια κανονική θέση στο ρόστερ, (οι περιορισμοί υποχρέωναν τις ομάδες του WNBA να τις αποδεσμεύουν για να καλύπτουν άμεσες αγωνιστικές ανάγκες) και αφετέρου, να τους δώσουν χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
Κάθε αθλήτρια με το συγκεκριμένο συμβόλαιο μετέχει κανονικά σε όλες τις υποχρεώσεις της ομάδας και έχει δικαίωμα να αγωνιστεί έως 12 αγώνες κάθε αγωνιστική περίοδο.
Στις Τορόντο Τέμπο η Φασούλα θα βρει -μεταξύ άλλων- την Βελγίδα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Τζούλι Αλεμάντ, τη Λιθουανή φόργουορντ και κάτοχο του EuroCup με την Μερσίν, Λάουρα Τζουσκάιτε, την παίκτρια της Εθνικής Γερμανίας, Νιάρα Σάμπαλι, αλλά και την Kίκι Ράις. Την 22άχρονη γκαρντ που επιλέχθηκε από την ομάδα στο εφετινό ντραφτ (νούμερο 6) και απόφοιτη του UCLA πρωταθλήτρια ομάδα του WNCAA, της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Προπονήτρια στις Τορόντο Τέμπο είναι η πολύπειρη Αυστραλή, Σάντι Μπροντέλο, η οποία το 2024 οδήγησε τις Νιου Γιορκ Λίμπερτι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού, ενώ το 2022, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών ως κόουτς της Εθνικής ομάδας της Αυστραλίας.
Εάν πάρει χρόνο συμμετοχής, η Φασούλα θα γίνει η πέμπτη Ελληνίδα που θα αγωνιστεί στο WNBA, μετά τις Αναστασία Κωστάκη, Εβίνα Μάλτση, Ζωή Δημητράκου και Τζάκι Γεμελος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα