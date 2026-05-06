Τα διάσημα έργα τέχνης πίσω από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Met Gala, κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το φετινό θέμα της διοργάνωσης ήταν «η μόδα ως τέχνη»

Ιωάννα Μαρίνου
Εντυπωσιακές ήταν πολλές από τις εμφανίσεις στο Met Gala 2026, με σταρ να μεταμφιέζονται, ακολουθώντας το φετινό θέμα της διοργάνωσης, που ήταν «η μόδα ως τέχνη», αντλώντας έμπνευση από εμβληματικά έργα τέχνης.

Η Vogue είχε ανακοινώσει ήδη από τον Φεβρουάριο ότι η διοργάνωση θα είναι αφιερωμένη στη νέα έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τον επιμελητή Άντριου Μπόλτον, η έκθεση εξερευνά «την κεντρική σημασία του ντυμένου σώματος». Όπως είχε δηλώσει στο περιοδικό: «Ακόμη και το γυμνό δεν είναι ποτέ πραγματικά γυμνό. Φέρει πάντα πολιτισμικές αξίες και ιδέες».

Στο πλαίσιο αυτό, οι καλεσμένοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τη μόδα ως μορφή υψηλής τέχνης και αρκετοί ανταποκρίθηκαν εντυπωσιακά.

Κάιλι και Κένταλ Τζένερ με έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα

Η Κάιλι Τζένερ επέλεξε δημιουργία Schiaparelli εμπνευσμένη από την Αφροδίτη της Μήλου, ενώ η Κένταλ Τζένερ βασίστηκε ση Νίκη της Σαμοθράκης.

Η Μαντόνα ως «Ο Πειρασμός του Αγίου Αντωνίου» 

Η Μαντόνα εμφανίστηκε με ένα επιβλητικό σύνολο Saint Laurent, εμπνευσμένο από το έργο της Λεονόρα Κάρινγκτον «The Temptation of St. Anthony. Fragment II». Το look ολοκληρώθηκε με καπέλο σε σχήμα πλοίου, παραπέμποντας ευθέως στον πίνακα.

Αν Χάθαγουεϊ ως «Ελληνική υδρία»

Η Αν Χάθαγουεϊ εντυπωσίασε με δημιουργία Michael Kors με χειροποίητα σχέδια του Peter McGough, εμπνευσμένη από το ποίημα του Τζον Κητς «Ωδή σε μια Ελληνική υδρία», με απεικόνιση της θεάς Ειρήνης.

Ρέιτσελ Ζέγκλερ ως «Η Εκτέλεση της Λαίδης Τζέην Γκρέυ»

Η Ρέιτσελ Ζέγκλερ θύμισε τον πίνακα του Πολ Ντελαρός «Η Εκτέλεση της Λαίδης Τζέην Γκρέυ», φορώντας λευκό φόρεμα, ενώ είχε καλύψει τα μάτια της με ένα ύφασμα.


Κιμ Καρντάσιαν ως «Body Armour»

Η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε ένα εντυπωσιακό σύνολο από μπρούτζο και δέρμα, βασισμένο στο έργο «Body Armour» 1960 του Άλεν Τζόουνς, μετατρέποντας κυριολεκτικά την τέχνη σε ένδυμα.

Φωτογραφίες: Reuters
